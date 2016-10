Uudised

Tallinna tänav avatakse tuleval nädalal

Reede, 28. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 28. oktoober 2016. FOTO: Valmar Voolaid Suvel alustati teetöid Kuivastu maanteel ja Kuressaare linnas. Tallinna tänav ja Smuuli ringristmiku avamine liiklemiseks on võtnud rohkem aega kui esialgu plaaniti ning avamine plaanitakse teha tuleva nädala algul.



OÜ Klotoid projektijuht Madis Lepp kinnitas selle nädala algul, et Kuressaares on asfalteerimistööd lõpetatud ja tehakse muid heakorratöid ning oodatakse liiklusmärke. Eile tegeldi märkide paigaldamisega.



“Ilmselt avame esimeseks novembriks. Nädalavahetuseks ikkagi ei saa. Täna (toim – eile) paigaldatakse märke. Heakorratöid tehakse ka veel. Proovime nädalavahetusega ühele poole saada,” rääkis Lepp. Tänav ja ringristmik loodetakse avada esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul.



Kruusa hetkel maantee jaoks jagub



Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus tõdes nädala esimeses pooles, et Kuressaare-Masa lõigul on viimase asfaldikihi alla vaja saada veel kümme kilomeetrit. Sel ajal oli üks laev Roomassaare sadama reidil, kuna veetase on nii madal, et laev ei saanud sisse tulla.



“Nüüd on nii, et kaks laeva on sees, kolm laeva peab veel tulema. Info järgi on üks teel, kaks on laadimisel Norras. Praegu on killustik olemas ja saame tööd teha, aga paari päeva pärast võib killustik taas otsas olla,” sõnas Magus.



Kui eile oli ilm kehv, siis Maguse sõnul lubab järgmisel nädalal ilusat ilma ja ta tahaks loota, et killustik jõuab kohale, et tööd saaks ära lõpetada. Magus tõdes, et igal juhul peab töödega sel aastal lõpule saama. OÜ Klotoid projektijuht Madis Lepp kinnitas selle nädala algul, et Kuressaares on asfalteerimistööd lõpetatud ja tehakse muid heakorratöid ning oodatakse liiklusmärke. Eile tegeldi märkide paigaldamisega.“Ilmselt avame esimeseks novembriks. Nädalavahetuseks ikkagi ei saa. Täna (toim – eile) paigaldatakse märke. Heakorratöid tehakse ka veel. Proovime nädalavahetusega ühele poole saada,” rääkis Lepp. Tänav ja ringristmik loodetakse avada esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul.Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus tõdes nädala esimeses pooles, et Kuressaare-Masa lõigul on viimase asfaldikihi alla vaja saada veel kümme kilomeetrit. Sel ajal oli üks laev Roomassaare sadama reidil, kuna veetase on nii madal, et laev ei saanud sisse tulla.“Nüüd on nii, et kaks laeva on sees, kolm laeva peab veel tulema. Info järgi on üks teel, kaks on laadimisel Norras. Praegu on killustik olemas ja saame tööd teha, aga paari päeva pärast võib killustik taas otsas olla,” sõnas Magus.Kui eile oli ilm kehv, siis Maguse sõnul lubab järgmisel nädalal ilusat ilma ja ta tahaks loota, et killustik jõuab kohale, et tööd saaks ära lõpetada. Magus tõdes, et igal juhul peab töödega sel aastal lõpule saama.

Veel artikleid samast teemast »