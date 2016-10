Uudised

Upal põles õppehoone

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 28. oktoober 2016. Põlengul läks päästjate abi vaja vaid ruumi ventileerimisel. FOTO: Valmar Voolaid Eile kell 14.30 sai häirekeskus teate, et Saaremaal Lääne-Saare vallas Upal asuvas Kuressaare ametikooli õppehoones on paks toss ja inimesed on õppehoonest väljas.



“Kui päästjad kohale jõudsid, oli tulekahju õpetajate poolt juba lokaliseeritud. Piir oli peal, ohtu enam ei olnud ja päästjatel oli vaid ventileerimise töö,” tõdes Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais.



Kahjustada said esialgsetel andmetel vaid töölaud ja ventilaator. Põlengu põhjust päästjad öelda ei osanud. Keegi õnnetuses viga ei saanud.



