Kellele lumelabidas, kellele seened

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 28. oktoober 2016. Kokk Toomas Leedu käis metsas ajal, mil nii mõnigi mees oli pidanud välja otsima juba lumelabida. Foto: Toomas Leedu Kui veel nädala alguses levisid sotsiaalmeedias pildid, kuidas mitmes Eesti paigus lumi maha sadas ja lausa lumememmesidki tehti, siis kokk Toomas Leedu tõi kolmapäeval metsast välja kuus ämbritäit seeni. Nende hulgas olid kollakad kukeseened ja lehterkukeseened.



Leedu tõdes, et tegu polnud juhusliku leiuga, vaid täiesti plaanilise seenelkäiguga.



“Ma leidsin sel aastal hea seenekoha ja pakun, et olen julgelt neidsamu seeni umbes sada kilo välja toonud,” rääkis kokk. Ta tõdes, et ala, kust ta seened korjas, on hinnanguliselt kahe kuursaali pindala suurune.



Istud ja korjad



“Sisuliselt kõndida ei saa. Istud maha ja korjad,” rääkis mees. Kõige hiljemalt käis Leedu eelmainitud seeni korjamas ülemöödunud aastal, mil saaki jagus detsembri alguseni.



“Puravike ja riisikate jaoks on hilja, aga metsa minna pole hilja mitte üks põrm. Eriti veel Saaremaal, kus kliima on hea ja soe,” kinnitas Leedu. Kokk rääkis, et tal on käimas juba uue menüü katsetused. Seened leiavad Kuursaali suvises menüüs oma koha. Leedu säilitab neid mitmeti. Nii läbipraetuna sügavkülmas kui ka kuivatatuna. Seeni armastab ta teha näiteks kastmeks ja panna pasta sisse.



“Ega ma jah seda sadat kilo seeni ise ei jõua ära süüa,” sõnas mees.



Lehterkukeseened on maitsvamad



Koka sõnul on lehterkukeseened harilikest kukeseentest oluliselt maitsvamad. Neil on tugevam ja rasvasem maitse, mis teeb maitseelamuse meeldivamaks.

Seenel käis Leedu ka möödunud nädalal, mil korjas kahe päevaga üheksa ämbritäit seeni.



“Kui triiki täis panna, siis on mu ämber umbes kümneliitrine,” sõnas mees.

Ta andis ka nipi seente kuivatamiseks. Nimelt olevat kõige parem jätta seened ööpäevaks paberile laiali laotatuna toatemperatuuril seisma. Kui kasutada ajalehepaberit, tuleks see omakorda katta köögipaberiga, et trükivärv toiduga kokku ei puutuks.



Juhuslik leid



“Mõtlesin möödunud nädalal, et otsin omale uue seenelkäigu koha. Sõitsin umbes 30 km. Peatasin auto ja keerasin metsas vasakule. Kõndisin paarsada meetrit ja nii leidsingi selle koha. Kuskil 150 meetri peal veel mõtlesin, et niimoodi uut seenelkäigu kohta ei otsita. Tuleb ikka luurata mõnda ämbriga mutikest, et kus mõni uus koht on. Aga mina täpselt nii leidsin selle koha. Tuleb võtta ämber kätte ja julgus rindu. Kui ei saa ämbrit seeni täis, saab värsket õhku ja väike jalutuskäik tuleb alati kasuks,” rääkis Leedu.



