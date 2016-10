Uudised

Notarid jagavad avatud uste päeval tasuta õigusnõu

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 28. oktoober 2016. Marika Leis. Tuleval teisipäeval, 1. novembril kella 14 kuni 17-ni ootavad kõik kolm Kuressaare notaribürood maakonna inimesi külla ning jagavad tasuta nõuandeid kinnisvaratehingute, pärimise, abieluvarasuhete, ettevõtluse või teistel notaritehinguid puudutavatel teemadel.



“Ootame kõiki huvilisi, meie aadress on Lossi 6 ja siseneda tuleb Vene kiriku poolsest uksest,” täpsustas Gerda Pitki notaribüroo konsultant-asjaajaja Evelin Salundi.



Mõistlik varuda aega



Anne Heinsaare notaribüroo jurist Kent Puiestee ütles Meie Maale, et notariga kohtumiseks ette helistama ei pea, küll aga on mõistlik varuda aega, kuna suurema huvi korral võib tekkida elav järjekord.



“Enamasti inimesed teavad oma õigusi ja tehingutega seotud kohustusi,” ütles notar Marika Leis (pildil). “Usun, et teisipäeval saame kindlasti rääkida traditsioonilisest valikuküsimusest, kas testament või kinkeleping.” Erinevalt teistest notaribüroodest soovitas Leis ette helistada, et natukenegi aega planeerida. “Muidugi püüame kõik huvilised vastu võtta.”



Notarite Koja esimees Tarvo Puri selgitas, et see päev on mõeldud eelkõige neile, kes satuvad notaribüroosse harvem või ei tunne ennast juriidilistes küsimustes piisavalt kindlalt. “Muidugi on notaribürood ka teistel päevadel avatud, aga ootame, et sellel päeval tulevad ka need inimesed, kes alles kaaluvad mõne tehingu tegemist või tahavad lihtsalt nõu küsida,” lisas ta.



Bürood avatud üle riigi



Kui saarlane on juhtumisi mandril või Hiiumaal, siis võib ta mis tahes notaribüroosse nimetatud kellaajal sisse astuda, kuna Eesti kõigi 64 notaribüroo uksed on avatud. Üleriigiline notaribüroode avatud uste päev toimub Eestis esmakordselt.



Tasuta nõustamisega osaletakse üle-euroopalises notarite avatud uste päeva projektis, mida koordineerib Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu.



Maakonna notarid:

Anne Heinsaar – Lossi tn 4 A, uressaare

Gerda Pitk – Lossi tn 6, Kuressaare

