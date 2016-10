Uudised

Politsei lõpetas Jaanika Tiitsoni suhtes kriminaalmenetluse

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 28. oktoober 2016. Jaanika Tiitson. Politsei lõpetas Atla sadamaga seotud kriminaalmenetluse, leides, et endise Lümanda vallavanema Jaanika Tiitsoni suhtes ülesseatud kahtlustusel puudub reaalne sisu.



Keskkriminaalpolitsei otsis 2014. aasta kevadel läbi Lümanda vallavalitsuse ning kuulas soodustuskelmuses kahtlustatavana üle Lümanda vallavanema Jaanika Tiitsoni. Kriminaalasja raames otsiti nii Saare- kui Harjumaal läbi ka mitmed ettevõtted Atla sadama ehitust rahastanud PRIA nõudis Lümanda vallavalitsuselt esimese etapi rekonstrueerimise 195 000 euro suurusest toetusest tagasi natuke alla 40 000 euro ja jättis teise etapi tööde eest välja maksmata 9200 eurot. Vald kaebas mõlemad otsused kohtusse.



Jaanika Tiitsoni (pildil) sõnul ei hakanud tal kriminaalmanetluse lõpetamisest eriti kergem, sest kahju tema tervisele ja nimele on ammu tehtud, neid enam tagasi ei saa.



“Meeletu väsimus ei lase tunda kergendust. Siiski oli seda protsessi vaja, et politsei uuriks ja hindaks, et õhku visatud küsimusi lahendaks selleks seatud asutus. Oli vaja, et nendel väga rasketel hetkedel eralduksid terad sõkaldest – sõpra saad tundma ikka ja ainult hädas,” kirjutas Tiitson Lääne-Saare valla Facebookis.



