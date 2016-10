Uudised

Madal veetase soosis töid Triigi sadamas

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 27. oktoober 2016. Triigi sadama rekonstrueerimistööde juhtivpartneri OÜ BauEst esindaja, objektijuht Rivo Tiirik tunneb madalast merevee tasemest rõõmu. Tööd edenevad! FOTO: Valmar Voolaid Madala veetaseme tõttu oli Hiiumaa ja mandri vaheline praamiliiklus küll üksjagu häiritud, kuid Triigi sadama rekonstrueerijatele tõi see kaasa soodsamad tingimused.



“Praeguse etapi tööde tegemist on madal merevee tase kahtlemata soodustanud,” tõdes OÜ BauEst objektijuht Rivo Tiirik.



“Täna on juba tuuline, aga möödunud nädalal olid olud sedavõrd head, et kui muidu tehakse betoonitöid vee all, siis nüüd saime tööd ära teha peaaegu kuival.”



Seda kinnitas ka Triigi sadama direktor Mati Põld. “Täna hommikul oli veetase miinus 40, eile koguni 60 sentimeetrit alla Kroonlinna nulli. Sadama ehitaja on nähtavasti pannud palju küünlaid kirikusse,” ütles ta muheldes.



Vesiehitustööd on alati keerulised ja komplitseeritud ning nende teostamist mõjutavad ilmastik, veetase, tuule suund ja sellest tekkiv lainetus.



Küsimusele, milline tuule suund parem on, vastas Põld, et Triigi sadam on kaitstud kõikide tuulte eest, välja arvatud põhjatuul. “Aga kõige parem on tuulevaikus,” lisas ta.



Tööd on graafikus



Plaan oli sadama rekonstrueerimistöödega alustada juba kesksuvel, mil on tavaliselt ilmastikutingimused vesitöödeks sobilikumad. Paraku nihkus projekti algus augusti lõppu.



“Riigihangetega on ju alati nii, et kui võitja kuulutatakse välja, siis mida rohkem on pakkujaid, seda suurem on ka otsuse vaidlustamine ja nii edasi. Kui lõpuks on formaal-sused täidetud, saab ehitaja alles tegutsema hakata,” selgitas Põld.



Põllu sõnul on käesoleva ja möödunud nädala haruldaselt madal mereveetase võimaldanud sadamakai ehitustöid ära teha sedavõrd suures mahus, et ei tellija ega teostaja pea projekti tähtaja pärast muret tundma.



