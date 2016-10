Uudised

Rehvide vahetamine läks hooga lahti

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 27. oktoober 2016. OÜ Everfront rehviäri juhatuse liige Rado Ruus tegutsemas. FOTO: Valmar Voolaid Kuigi talverehvid on Eestis kohustuslikud 1. detsembrist 1. märtsini, võib need oma neljarattalisele sõbrale alla panna juba 15. oktoobrist. Seega on usinamad autoomanikud teekonna rehvivahetusse juba ette võtnud.



Kuressaares Aia tänava OÜ ONauto töökojas on vaikselt rehvivahetustöödega alustatud, aga lume puudumise tõttu ei ole meeletut tungi siiski olnud.



Marientali tee OÜ Everfront rehviäri juhatuse liige Rado Ruus nentis, et nemad vahetavad rehve hoogsamalt juba eelmisest nädalast. “Nii kui alla võis hakata panema, nii seda tehti. Selle nädala algusest juba natuke aktiivsemalt,” selgitas ta, lisades, et sellel nädalal veel mõned ajad on saadaval, kuid Ruusi arvates täituvad needki jooksvalt.



Kaare tänava Saare Rehvikoda OÜ juhatuse liige Tarmo Raun tõdes, et viimastel päevadel on inimesed rohkem rehve vahetama hakanud. “On küll aktiivsemaks läinud ja juba teist päeva,” seletas ta, lisades, et kogu nädalaks tegemist jätkub.



Lääne prefektuuri kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Ruth Vilusaar ütles, et kuna lumi ja suured miinuskraadid pole Saaremaale veel jõudnud, ei ole tõusnud ka libedusest tingitud avariide arv.



Talverehvid on kohustuslikud ajavahemikul 1. detsembrist 1. märtsini. Naastrehvid tohib aga all hoida 15. oktoobrist 31. märtsini või ekstreemsemate talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral isegi 1. oktoobrist aprilli lõpuni.



***



Sünoptik soovitab rehvid vahetada



Kui käimasolev nädal tõi mitmesse Eestimaa paika ka lume, jäi Saaremaa sedapuhku puutumata. Heitliku ilma ja lörtsi on aga õige pea oodata ka siia.



“Need talverehvid võiks juba alla panna küll, sest ilm on väga muutlik,” rääkis sünoptik Taimi Paljak. Ta tõdes, et sekka tuleb soojemaid päevi, aga siis läheb jälle külmemaks.



Järgmise nädala esimesel poolel võib tulla miinuskraade. Samas on kesknädala paiku oodata korraks ilma soojenemist, aga siis kukuvad kraadid taas.



“Ilm on hästi heitlik. Vahele tuleb kindlasti lörtsi ja tuleb öiseid ja varahommikusi miinuskraade. Pikka sooja pehmet perioodi praeguse prognoosi kohaselt ei ole näha,” rääkis Paljak.



Sigrid Osa Kuressaares Aia tänava OÜ ONauto töökojas on vaikselt rehvivahetustöödega alustatud, aga lume puudumise tõttu ei ole meeletut tungi siiski olnud.Marientali tee OÜ Everfront rehviäri juhatuse liige Rado Ruus nentis, et nemad vahetavad rehve hoogsamalt juba eelmisest nädalast. “Nii kui alla võis hakata panema, nii seda tehti. Selle nädala algusest juba natuke aktiivsemalt,” selgitas ta, lisades, et sellel nädalal veel mõned ajad on saadaval, kuid Ruusi arvates täituvad needki jooksvalt.Kaare tänava Saare Rehvikoda OÜ juhatuse liige Tarmo Raun tõdes, et viimastel päevadel on inimesed rohkem rehve vahetama hakanud. “On küll aktiivsemaks läinud ja juba teist päeva,” seletas ta, lisades, et kogu nädalaks tegemist jätkub.Lääne prefektuuri kommunikatsioonibüroo pressiesindaja Ruth Vilusaar ütles, et kuna lumi ja suured miinuskraadid pole Saaremaale veel jõudnud, ei ole tõusnud ka libedusest tingitud avariide arv.Talverehvid on kohustuslikud ajavahemikul 1. detsembrist 1. märtsini. Naastrehvid tohib aga all hoida 15. oktoobrist 31. märtsini või ekstreemsemate talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral isegi 1. oktoobrist aprilli lõpuni.***Kui käimasolev nädal tõi mitmesse Eestimaa paika ka lume, jäi Saaremaa sedapuhku puutumata. Heitliku ilma ja lörtsi on aga õige pea oodata ka siia.“Need talverehvid võiks juba alla panna küll, sest ilm on väga muutlik,” rääkis sünoptik Taimi Paljak. Ta tõdes, et sekka tuleb soojemaid päevi, aga siis läheb jälle külmemaks.Järgmise nädala esimesel poolel võib tulla miinuskraade. Samas on kesknädala paiku oodata korraks ilma soojenemist, aga siis kukuvad kraadid taas.“Ilm on hästi heitlik. Vahele tuleb kindlasti lörtsi ja tuleb öiseid ja varahommikusi miinuskraade. Pikka sooja pehmet perioodi praeguse prognoosi kohaselt ei ole näha,” rääkis Paljak.

Veel artikleid samast teemast »