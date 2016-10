Uudised

Kolmele tonnile paekivile tehti tuli alla

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 27. oktoober 2016. Lümanda lubjapargi lubjapõletaja ja -kustutaja Veli Kiks tuld ahju süütamas. Foto: Priit Penu Möödunud nädalalõpul süüdati Lümanda lubjapargis hooaja viimane ahjutäis lupja.



“See on tõesti viimane. Põletame lupja väikses ahjus, et pakkuda geopargi konverentsi külalistele nii meilt kui välismaalt võimalust kogu protsessi vaadelda,” ütles Lümanda lubjapargi eestvedaja ja Limex OÜ juhatuse liige Priit Penu.



Kui suurde ahju, mida köetakse kolm ööd-päeva, mahub ligikaudu 30 tonni kivi, siis väiksesse kolm kuni kolm ja pool tonni ning selle põletamiseks kulub aega 32 tundi.



Vähemalt tuhandekraadise kuumuse juures hakkab kivi keemiliselt lagunema.



Põletati üle saja tonni kivi



Kõrges kuumuses eraldub süsihappegaas ja järele jääb kustutamata lubi. Seejärel jäetakse kivi jahtuma. Kui lubi on jahtunud, viiakse see kustutusväljale, kus lubi veevannis kustutatakse.



“Käesoleval aastal oleme põletanud kokku veidi üle saja tonni kivi,” sõnas Penu.

