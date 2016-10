Uudised

Linnuse aknad lähevad lõpuks vahetamisele

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 27. oktoober 2016. Kõik konserveerimistööd on keerulised ja nii on muuseumi direktori Endel Püüa sõnul olnud raske leida ka lossi akende vahetajat. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa muuseum on kuulutanud välja riigihanke Kuressaare linnus-kindluse konvendihoone akende vahetamiseks. Vahetatavaid aknaid on kokku üle 100.



Selgub, et tegemist on päris keerulise tööga ja pole siis ime, et esimene sellesisuline hange nurjus.



“Pakkumised pidid tulema 14. oktoobriks ja aega oli rohkem kui poolteist kuud. Alguses neli-viis firmat tundis huvi, aga kui aeg kätte jõudis, jäime tühjade pihkudega. Ilmselt on töö keeruline,” märkis Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa.



Praegused tinaraamistuses vitraažaknad on ette pandud aastatel 1984–1985 vahetult enne lossi taasavamist pärast restaureerimist. Restaureerimistööde ajal olid ees puitraamidega tavalised aknad.



“Tuul on lõngutanud neid vitraaže ja tinaraamid on ühendusest lahti. Paar akent on lausa nii, et osa vitraažklaasist on lihtsalt ära pudenenud ja me oleme toestanud aknaid seestpoolt pleksiklaasiga,” kirjeldas olukorda Püüa.



Direktori sõnul on probleem ka selles, et nad tahaksid maja soojemaks ja ökonoomsemaks saada. “Praegused aknad on ühekordsed ja tuult läbilaskvad vitraažklaasid, aga nüüd me asendame need pakettvitraažklaasidega, nii et ühel pool on vitraažklaas ja teisel pool tavaline klaas. Nii on toekam ja soojapidavam,” lisas Püüa.



Keeruline töö



Ühest küljest on täiesti normaalne, et aeg on oma töö teinud ja aknad vajavad vahetamist, aga teisalt pandi aknad toona ette kiirustades, sest avamine surus peale. Lisaks kasutati ettepanemisel tsementsegu, mis praguneb ja kukub välja. Segu parandamine käib muuseumil kogu aeg.



“See pole tavaline aknapanek. Peale selle, et aken ise on spetsiifiline, tuleb teha seal ka päris palju akna dolomiitraamide parandamistöid, mis tähendab vastavate segudega täitmist ja profiilide uuesti modelleerimist,” lisab Püüa asjale veelgi keerukust.



Akendevahetuse projekti koostas Tallinna projekteerimisfirma Vana Tallinn OÜ ja juurde on lisatud seletuskiri ja nõuded.



Näiteks peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul valmistanud ja paigaldanud vähemalt ühe hoone tinaraamistuses vitraažaknad, kokku vähemalt kolm akent, millest vähemalt üks peab olema paigaldatud ilma puitraamita otse raidpiida sisse.



“Osa raha on ministeeriumi poolt eraldatud juba selleks aastaks, aga sel aastal me ei jõua eriti midagi teha, sest esiteks võttis projekteerimine kauem aega, kui me eeldasime, kuna mitu korda tuli projekti parandada ja tagasi saata ning teine põhjus on see, et esimene hange nurjus,” täpsustas Püüa.



Õnneks saab raha üle kanda järgmisse aastasse.



Maksumuse kohta ütleb Püüa, et see on hoomamatu.



“Kunagi mingi kalkulatsioon kiirel paikvaatlusel tehti, aga need numbrid, mis 2013. aastal saadi, enam ei kehti. Nüüd on pall ehitusfirmade käes. Las nad ise pakuvad hinna ja meie peame koos kultuuriministeeriumiga vaatama, kas saame sellele hinnale vastu,” lausus Püüa.



Uues hankes on positiivne see, et varasema ühe aasta asemel võib akende tegemiseks ja ettepanemiseks kulutada kaks aastat. See annab lootust ehitaja leida.



