Osaluskohvik toob lauale valusad teemad

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 27. oktoober 2016. FOTO: Sigrid Osa Järgmisel neljapäeval toimub Kuressaare kultuurikeskuses juba kuuendat aastat Osaluskohvik, mis on mõeldud noortele ja nooremeelsetele, kes tahavad kaasa rääkida ja jagada oma mõtteid olulistel teemadel.



Tänavu arutatakse seitsmel erineval teemal. Lihtsuses peitub võlu! Kas alati? – teema keskendub noorte vaimsele tervisele ja mõnuainete kasutamisele. Lauas osalevad sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa ja psühholoog Eveli Kallas.



Haldusreform – kas võluvits Eesti (noorte) elu edendamiseks või maaelu surm? – teema keskendub haldusreformile ning selle tagamaade selgitamisele ning muutustele, mis noorte elus võib selle tulemusena juhtuda. Lauas löövad kaasa ühinemisnõunik Taavi Kurisoo ja Saaremaa Merispordi Seltsi juhatuse liige Jaanis Prii.



Vanemate haridus mõjutab lapsi



“Kevade“ vs „Nullpunkt“ – teema keskendub haridusele 20. sajandil ja 21. sajandil. Millised on muudatused ja kuidas meie vanematele antud haridus mõjutab noori nende otsuste tegemisel. Lauas osalevad Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Varik ja Aasta klassiõpetaja Merle Lepik.



Majandus = Loome? – teema keskendub sotsiaalsele innovatsioonile ja sotsiaalsetele innovaatoritele. Lauas lööb kaasa Loomesuvila projekti eestvedaja Maris Rebel.



Tuleviku liivakast – keskendub noorte töökasvatusele ning kohtadele, kus noored oma aega veedavad. Noorte mõtteid kuulavad noorsootöötaja Liisi Lõo ja Kuressaare noortekeskuse direktor Arnek Grubnik.



Kultuuriaasta toob põnevust



Ajame laste ja noorte asja – kultuuriaasta 2017 – teema keskendub laste- ja noortekultuuriaasta tegevustele ning tähelepanu keskmes on noor publik ja noor looja. Noori kuulavad rahvakultuurispetsialist Krista Lember ja Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu.



„Minule endale meeldib kõige rohkem laste ja noorte kultuuriaasta teema. Mida noored ootavad sellelt järgmiselt aastalt ja milline on nende nägemus. Milliseid asju võiks nende jaoks korraldada ja kuidas nemad väärtustavad laste ja noorte kultuuri,“ rääkis Saare maavalitsuse noorsoonõunik Anneli Meisterson.



Kas noored on vabad?



Valikuvabaduse teemal räägitakse sellest, kuidas noored hõiskavad, et nad on vabad. Kuid kas nad tegelikult ka mõistavad, mida nad ütlevad? Meie ühiskonnas on nii palju norme ja arvamusi, mida meile peale surutakse ja mille kohaselt meil elada kästakse, kuid me peaksime küsima, kas need üldse õiged on. Teema keskendub noorte suhetele ja minapildile. Noortega mõtlevad kaasa noorsoopolitseinik Minna Raun.



Osaluskohvik toimub maailmakohviku meetodil, mis tähendab, et osavõtjad liiguvad laudkondade vahel, et meeldivas keskkonnas teemade üle arutada. Seejärel tehakse kokkuvõtteid. Kokku on üritusele 100 kohta ja see algab 10.50. Osaluskohvikuid peetakse kõikjal üle vabariigi.



