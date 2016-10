Uudised

Postipunktid kaovad poodidest

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 27. oktoober 2016. Kalle Koov. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa tarbijate ühistu ehk Saaremaa Coop lõpetab alates 1. novembrist postipunkti töö seitsmes maapoes. Postipunktid avatakse valdade halduses olevates raamatukogudes samast kuupäevast.



Kuni oktoobri lõpuni tegutsevad postipunktid Mustjala, Salme, Kihelkonna, Kärla, Aste, Lümanda ja Tornimäe kaupluses. Poodides said postipunktid tegutseda veidi alla kahe aasta, alates 2014. aasta sügisest.



“Majanduslikult ei ole otstarbekas neid pidada,” põhjendas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov (pildil).



Lisaks ei läinud sideteenuse pakkumise süsteemid kokku kaupluste kassasüsteemiga. Seetõttu sai poodides postiteenuste eest maksta ainult sularahas.



Lääne-Saare vallavalitsus otsustas sõlmida sideettevõttega Omniva koostöölepingu, et avada alates 1. novembrist postipunktid Aste, Kärla ja Lümanda raamatukogus. Ka Mustjalas, Kihelkonnal, Tornimäel ja Salmel on plaanis avada postipunkt raamatukogus. Kuni oktoobri lõpuni tegutsevad postipunktid Mustjala, Salme, Kihelkonna, Kärla, Aste, Lümanda ja Tornimäe kaupluses. Poodides said postipunktid tegutseda veidi alla kahe aasta, alates 2014. aasta sügisest.“Majanduslikult ei ole otstarbekas neid pidada,” põhjendas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov (pildil).Lisaks ei läinud sideteenuse pakkumise süsteemid kokku kaupluste kassasüsteemiga. Seetõttu sai poodides postiteenuste eest maksta ainult sularahas.Lääne-Saare vallavalitsus otsustas sõlmida sideettevõttega Omniva koostöölepingu, et avada alates 1. novembrist postipunktid Aste, Kärla ja Lümanda raamatukogus. Ka Mustjalas, Kihelkonnal, Tornimäel ja Salmel on plaanis avada postipunkt raamatukogus.

Veel artikleid samast teemast »