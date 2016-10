Uudised

Ametikool on asunud loobuma Upa õppekompleksist

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 27. oktoober 2016. Kuressaare Ametikoolis õpib praegu 850 õpilast riikliku koolitustellimuse alusel ning umbes 650 õppurit kursuste kaudu, mille hulgas on ka autokool.



Koolil on kuus õppesuunda ja nende sees 12 õppekavarühma. Eesti kvalifikatsiooniraamistiku järgi saavad ametikooli lõpetajad 3–5 taseme kvalifikatsiooni.



