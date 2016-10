Uudised

Saarlased kinkisid sünnipäevi

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 27. oktoober 2016. Kuressaares toimusid 24. ja 25. oktoobril doonoripäevad, mida külastas kokku 174 saarlast.



Eduka vereloovutusega lõppes külastus neist 154 doonoril, kellest omakorda 14 inimest tegi seda esmakordselt. Eile toimus doonoripäev ka Orissaares, kus verd andis 36 inimest.



“Verekeskus tänab südamest kõiki verd loovutanud saarlasi, tänu kelle heateole said me verevarud tõhusa täienduse – ligi 86 liitrit hindamatut verd,” rääkis PERTHi kommunikatsioonispetsialist Urve Pals.



Doonoripäevad tulevad Saaremaale taas enne jõule: 21. ja 22. detsembril ollakse Kuressaare kultuurikeskuses.



