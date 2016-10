Uudised

Lionsite heategevusmüük jääb ära

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 27. oktoober 2016. LC Kuressaare Piretid on neli aastat korraldanud enne pühi Saaremaal õmblustarvikute ja -materjalide heategevusmüüki, mida rahvakeeli kutsuti ka Lionsite turuks.



Kogutud rahaga toetati vähekindlustatud peresid. LC Kuressaare Pireti president Merle Rekaya tõdes, et tänavu sellist traditsioonilist heategevusmüüki ei tule.



“Seda heategevusmüüki me sellel aastal ei tee. See turg on praegu küllastunud. Sellisel kujul me ei tee. Teeme sel aastal väiksemaid projekte,” rääkis Rekaya.

Viimati koguti raha Saaremaa rallil. Järgmine heategevusüritus on pühadega seotud ja toimub nädal-kaks enne pühi.



“Me teeme sellise pisikese heategevusürituse. Mitte midagi suurejoonelist nagu eelmistel aastatel on olnud,” tõdes naine. Ta tõdes, et täpsed plaanid ei ole veel paigas, mistõttu on vara sellest ettevõtmisest rääkida. Kogutud rahaga toetati vähekindlustatud peresid. LC Kuressaare Pireti president Merle Rekaya tõdes, et tänavu sellist traditsioonilist heategevusmüüki ei tule.“Seda heategevusmüüki me sellel aastal ei tee. See turg on praegu küllastunud. Sellisel kujul me ei tee. Teeme sel aastal väiksemaid projekte,” rääkis Rekaya.Viimati koguti raha Saaremaa rallil. Järgmine heategevusüritus on pühadega seotud ja toimub nädal-kaks enne pühi.“Me teeme sellise pisikese heategevusürituse. Mitte midagi suurejoonelist nagu eelmistel aastatel on olnud,” tõdes naine. Ta tõdes, et täpsed plaanid ei ole veel paigas, mistõttu on vara sellest ettevõtmisest rääkida.

Veel artikleid samast teemast »