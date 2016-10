Uudised

Kultuurimaja ehitus seisab projekteerija leidmise taga

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 27. oktoober 2016. Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri meelest ei ole Kuressaare kultuurikeskuse remondiga vaja ülemäära kiirustada. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linnavalitsusel ei ole õnnestunud kevadest saadik leida ettevõtet, kes oleks nõus sobiva raha eest kultuurikeskuse remondi jaoks projekteerimistöid läbi viima.



Kuressaare linnavalitsuses kevadel kinnitatud riigihangete plaanis on Tallinna 6 hoone osalise rekonstrueerimise projekteerimise hanke eeldatavaks maksumuseks märgitud 30 000 eurot. Kavas oli uuendada saali, remontida kontoriruumid ja raamatukogu, anda uus ruumikujundus fuajeedele, korrastada hoone ventilatsioonisüsteem jne.



Esimene hange korraldati märtsis ja sellele tähtajaks pakkumusi ei laekunud. Teise hanke korraldas linn mais. Ainsa laekunud pakkumuse summas 50 260 eurot (ilma käibemaksuta) lükkas linnavalitsus kõrge maksumuse ja konkurentsi puudumise tõttu tagasi.



Võrreldes varasema hankemenetlusega täiendas linn septembris korraldatud uue hanke puhul hanketingimusi. Näiteks lisati nõue kaasata projekteerimisse sisearhitekt. Nii seadis linn eeldatavaks maksumuseks 45 000 eurot (ilma käibemaksuta).



Oktoobris laekus linnale jälle ainult üks pakkumine. Möödunud teisipäeval toimunud linnavalitsuse istungil otsustati kvalifitseerida ainus pakkuja ja tunnistati esitatud pakkumus hanketingimustele vastavaks.



Linnavalitsus lükkas taas pakkumuse tagasi, sest selle hind 96 600 eurot ilma käibemaksuta ületas oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust.



Üle kahe korra kallim pakkumine



Linna arvutuste järgi pidanuks projekteerimine maksma 45 000 eurot ilma käibemaksuta. Teiseks põhjuseks, miks linn ei nõustunud pakkumusega, seisnes selles, et hankes ei olnud tagatud piisav konkurents.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri sõnul eeldas linn projekteerimistööde maksumuse mahu ja kogemuse pealt.



“Tegelik hind selgub ikkagi pärast hanke toimumist. Kuna esimesel korral ei olnud ühtegi pakkumust ja teisel ning kolmandal oli üks ja seesama pakkuja, siis ei olnud alust seda aktsepteerida ning lepingusse minna,” selgitas Mäeker.



Linn peab tehtud pakkumust liiga kõrgeks ja lootis saada rohkem pakkumisi. Nii oleks olnud neid võimalik omavahel võrrelda. “Esmane tagasiside on nüüd saadud. Edaspidi oskame raha planeerida rohkem nii projekteerimise kui ka ehitamise peale,” märkis Mäeker.



Mitme asjaolu kokkulangemine



Samas võib arhitektide tööturg olla täis ja tööd palju. “Teine põhjus on ilmselt selles, et valmistehtud ehitise projekteerimine on arhitektide jaoks ebahuvitav töö ning siis seatakse kõrge hind,” oletas abilinnapea.



Arhitektide töö on läinud rahvusvaheliseks ja tööd tehakse üle interneti ka teiste riikide jaoks. Näiteks kesklinna arhitektuurikonkursi võitjatest arhitektidest üks töötab Taanis ja teine Rootsis. “Elu läheb rahvusvahelisemaks ja hinnad ka seeläbi kõrgemaks,” täiendas Mäeker.



Linnaarhitekt Loona Lepp teadis rääkida, et projekteerimise maksumus riigihangetel kõigub väga suuresti. Sageli erineb kõige kallim pakkumus kõige odavamast isegi enam kui viis korda.



“Projekteerimise maksumust mõjutavad paljud faktorid, eelkõige üldine olukord ehitusturul – kas projekteerijatel on hetkel palju tellimusi või mitte,” ütles Lepp.



Samuti mängivad rolli töö sisuline atraktiivsus ja objekti asukoht. “Antud juhul on tegemist ilmselt kõigi ebasoodsate asjaolude kokkulangemisega, mida näitab ka osalejate leige huvi,” lisas Lepp.



Uut hanget praegu ei tule



Ta on kindel, et mõnel muul juhul või ajal oleks olnud võimalik seda tööd hankida ka linnavalitsuse prognoositud hinnaga. “Kahjuks hetkel mitte,” tõdes Lepp.



Meie Maa andmetel laekus nii teisel kui ka kolmandal riigihankel ainsana pakkumus OÜ-lt Esplan. Ettevõtte tegevjuht Kadi Metsmaa sõnul tegi Esplan oma pakkumise, arvestades kogemusi sarnaste objektidega ja võttes arvesse kvalifitseerimistingimustes nõutut.



Miks kolmandas hankes tuli hind nii palju kõrgem, seisneb ilmselt saali sisekujunduse lisamises.



“Nõudsime kõrgetasemelist arhitekti. Saaliga oli kõige suurem probleem,” lausus Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker.



Uut riigihanget linn praegu välja kuulutama ei hakka, vaid ootab ära omavalitsuste ühinemise, mis praegu tundub üpriski tõenäoline ja vaatab siis, mis kultuurikeskusest üldse edasi saab.



“Kuna meil hädavajadus nii suur praegu ei ole ja kultuurikeskuses midagi väga kiiret ette võtta pole vaja, lükkasime asja edasi, et vaadata, mis seis on järgmisel aastal,” kinnitas Mäeker. Kui terve kultuurikeskuse hoone ette võtta, siis oleks seal tarvis uuendada ka kõik kommunikatsioonid, ventilatsioon ja elektrisüsteem.



