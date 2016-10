Uudised

UUS! MEIE MAA TÜRGIS: Saarlane tunneb uute praamide hingeelu kuni viimse kiiksu ja kapriisini (1)

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Veiko Visnapuu Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Kaido Kirsipuu uue parvlaeva masinaruumis, mis lõhnab alles värske värvi järele. Just siin lülitatakse käima laeva mootor. FOTO: Hanno Naaber Siis, kui Türgis uute praamide ehitust vaatlevatel TS Laevade merekarudel nädalatepikkusest rutiinist vabal ajal kopa ette lööb, põrutavad nad oma teiseks koduks saanud hotellist Old Castle 6 km kaugusele kaubanduskeskusesse, et lõõgastuda sealsel kardirajal.



Muud meelelahtust neil Istanbuli südamest 70 km ida poole jäävas külakeses polegi. Kõik rannapromenaadi äärsed kohvikud-restoranid on üle vaadatud. Vähesed ajaveetmiskohad, kus moslemimaal õhtuti igavust peletades paar Efesi või Tuborgi õlut libistada, on seega ammuilma läbi käidud.



Hommikuti kell 8.25 toimetab Sefine laevatehase kiirpaat meie meremehed objektile – parvlaevadele Leiger ja Tiiu –, õhtuti kell 17 või 18.30 seisab neil omakorda ees paarikümneminutiline loksumine tagasi hotelli.



Siis on õhtusöök ja pärast seda tavaliselt veel koosolek, kus päeva jooksul nähtu-räägitu omakeskis kokku võetakse.



Ja nii kolm nädalat jutti, välja arvatud nädalavahetustel. Nädalase kodusviibimise järel jätkub sarnane rutiin.



Valmis ootamatusteks



Üks neist, kes alates augusti lõpust nõnda Türgi ja Eesti vahet pendeldab, on saarlasest vanemmehaanik Kaido Kirsipuu (33). Ta peab küll vajalikuks täpsustada, et isapoolsed juured ulatuvad Tartusse.



Kirsipuu on üks kolmest vanemmehaanikust, kes on end uute laevade omapära ja kapriisidega süvitsi kurssi viinud ning hiljem, kui laevad juba Eesti vetes seilama asuvad, kõiki oma väärtuslikke teadmisi kolleegidega jagama hakkab.



“Leigeriga on kiiremad ajad möödas. Võib öelda, et laeva hingeelu on minu poolt selgeks õpitud – selleks me ju Türki tulimegi,” vastas Kirsipuu, kui pärisin, kas esimesena valminud uus praam suudab teda kuidagi veel üllatada.



“Aga, stopp! Ärge nüüd arvake, et uute laevadega mingeid ootamatusi ette ei tule. Alati võib midagi juhtuda ja kindlasti juhtubki. Mitte kogu aeg, ent mõnikord ikka. Selline see meresõit kord juba on.”



Kuna Leiger on tellijale üleandmiseks sisuliselt korras ja käsil on veel viimane lihv, hakkavad edaspidi vahetustega Türgis viibima kaks vanemmehaanikut, kes jäävad jälgima teise seal ehitatava aluse, Tiiu, ehitusprotsessi lõpetamist.



Üks neist on endiselt Kirsipuu. Ta kuulub ka Tiiu Eesti vetesse toimetavasse meeskonda.



Omaanist Eestisse



Kirsipuu on Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane, kes pärast mereakadeemias õppimist töötas parvlaeval St. Ola ja viimased viis aastat teenis leiba kiirkatamaraanil eksootilises Omaanis. TS Laevades tööle asuma kehutas teda soov kodule ja perele lähemal olla.



“Omaanis olin ühtejutti kuus nädalat ja siis sama palju aega kodus,” selgitas Kirsipuu ega salanud, et äratulek rikkast naftariigist tõi loomulikult kaasa märkimisväärse palgakaotuse. “Aga kodulähedus maksab ka midagi. Kõike ei saa alati rahas mõõta.”



Pealegi – inimene vajab vaheldust. “Viis aastat on ikka juba midagi. Kui oled nii kaua ühe koha peal, langed paratamatult mugavustsooni. Üle pika aja Eesti ettevõttes töötamine mõjub värskendavalt.”



Aga muidugi, õnnelikku isiklikku elu ei kaalu mitte miski üles. Kirsipuu saab kodumaal toimetades perega oluliselt rohkem koos olla. Ta osutab, et meremeeste naised peavad olema sama kannatlikud ja tugevad kui meremehed isegi.



“Nad on erilised naised, et pidevat ootamist nii vapralt taluda suudavad,” tunnustas Kirsipuu nii enda kui ka kolleegide kaasasid.



Kogemus Hiiumaa-liinilt



Tiiuga Eestisse jõudes jätkab Kirsipuu selle laeva meeskonnas, sest Rohuküla–Heltermaa liinil töötades olevat tal pärast kahenädalast vahetust mugavam Tallinna-lähedasse koju sõita. Saaremaaga on jäänud meremeest ühendama veel vaid Tiirimetsas elav vanaema, kellel ta külas käib.



“Alustasin ju aastaid tagasi motoristina St. Ola peal,” meenutas Kirsipuu. “Olen seega Hiiumaa-liiniga juba harjunud. Seal on rahulikum kui Saaremaa-liinil – ülesõidud on pikemad ja reise vähem.”



1971. aastal valminud St. Ola ja ahjusoe Leiger erinevad üksteist mõistagi kui kuu päikesest. “Põhiline erinevus seisneb muidugi elektroonikas. St. Olaga ümberkäimisel on kõik mehaaniline. Näiteks on seal rooliratas, mida moodsatel laevadel asendab elektroonika.”



Kirsipuu on laeva meeskonnas “kõrgete pagunitega”. Just vanemmehaanik vastutab kõige eest, mis paneb aluse liikuma. Talle alluvad elektromehaanik ja vahimehaanik.



“Kannan hoolt laeva tehnilise seisukorra eest,” selgitas Kirsipuu ja asus loetlema oma tööülesandeid: “Hooldused, dokumentatsiooni korrashoid, et olla valmis erinevateks inspektsioonideks, varustus, tööriistad...”



Uudistajad kodumaalt



Türgis on pidevalt kohal kuni kümme TS Laevade ja ehitusjärelevalvet teostava Baltic Workboatsi meest. Lisaks käib seal aeg-ajalt erinevaid uudistajad kodumaalt – näiteks esmaspäeval Eesti ajakirjanike delegatsioon, kuhu kuulus ka kaks naisterahvast.



Kas meeldiv vaheldus maskuliinsele seltskonnale? Ilmselt tõesti. Ühisel õhtusöögil esmaspäeval jätkus neil ajakirjanikega juttu igatahes kauemaks.



“Kõige rohkem on Eestist siin korraga käinud neli naist – siis, kui Arensburgi ja R-kioski esindajad tulid uusi laevu uudistama,” meenutas Leigeri koduvetesse toimetav muhulasest kapten Hanno Naaber naerdes.



