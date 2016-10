Uudised

Kuressaare ametikool lõimib kultuure

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Su Hoi Chon (vasakult), Euripedes Chiba ja Mateusz Baran tunnevad ennast Kuressaares turvaliselt. FOTO: Valmar Voolaid Alates esmaspäevast võõrustab Kuressaare ametikool kolme IT-praktikanti Inglismaalt. See on ametikooli arendusosakonna teabejuhi Taavi Tuisu sõnul iseenesest tavaline, aga seekord on eriti põnev tudengite rahvuslik taust.



Euripedes Chiba on sündinud Brasiilias brasiillase-jaapanlase peres, Mateusz Baran on poolakas ning Su Hoi Chong on rahvuselt hiinlane. Ühendkuningriigis on nad elanud vastavalt kolm, kümme ja kuus aastat. Kõik õpivad Leeds City College'is IT-eriala teisel kursusel ning viibivad nüüd kaks nädalat Kuressaares praktikal.



”Kuressaare ametikool on Leedsi linnakolledži ametlik partner, kes otsib tudengitele praktikakohad ning koostab üldise programmi,” selgitas Tuisk. ”Praegusel juhul on üks kolmest tudengist praktikal ametikoolis, teised kaks on Lääne-Saare vallas Indrek Teppani juhendamisel.”



Välistudengitele oli hästi teada Skype ja see, et Eesti on suurte IT- ja online-kogemustega riik. ”Tulin suure rõõmuga, tahan ise näha, kuidas see kõik toimib,” kirjeldas Baran oma ootusi praktikale tulles. ”Oleme vaid mõne päeva siin olnud, väga huvitav on mõtteid vahetada ja ühiseid seoseid leida.”



Kohtumine uue kultuuriga



Kõigile kolmele pakub suurt huvi ka Saaremaa ja tutvumine eesti kultuuriga. Chiba on maailmas väga palju reisinud, aga Baltikumi pole ta varem sattunud. ”Minu jaoks on kindlasti täiendavaks boonuseks, et oli võimalus seda piirkond külastada,” sõnas ta.



Noormehi huvitab, mida siinne rahvas arvab nii elust kui ka maailmas toimuvast ning vastu nende kartusi on inimesed siin, otse vastupidi, väga sõbralikud.



”Ja keelebarjääri üldse ei ole, kümnest üheksa räägib vabalt inglise keelt,” rõõmustas Chong. ”Seega on tore suhelda nii teiste õpilaste kui ka inimestega tänavalt.” Praktikandid tunnevad end siin turvaliselt ning naudivad Kuressaaret kui vaikset ja rahulikku linna. ”Ja muidugi, tüdrukud on siin ilusad!” lisas Baran kavalalt naeratades.



Leedsi kolledži tudengeid on Kuressaare Ametikooli vahendanud õpetaja Julie Best juba üheksa aastat ning tema sõnul jätkub koostöö kindlasti ka tulevikus.

”Eesti on tulevikku vaatav riik,” põhjendas Best pikaajalist koostööd.



”Kui aastaid tagasi endale partnerit otsisime, jäi sõelale Kuressaare ametikool, kellega sujub lihtsalt kõik ladusalt ja kiirelt. Toome tudengeid siia praktikale kevadel ja sügisel ning oleme koostööga väga rahul.” Välispraktikat finantseeritakse ELi Erasmus+ programmist. Euripedes Chiba on sündinud Brasiilias brasiillase-jaapanlase peres, Mateusz Baran on poolakas ning Su Hoi Chong on rahvuselt hiinlane. Ühendkuningriigis on nad elanud vastavalt kolm, kümme ja kuus aastat. Kõik õpivad Leeds City College'is IT-eriala teisel kursusel ning viibivad nüüd kaks nädalat Kuressaares praktikal.”Kuressaare ametikool on Leedsi linnakolledži ametlik partner, kes otsib tudengitele praktikakohad ning koostab üldise programmi,” selgitas Tuisk. ”Praegusel juhul on üks kolmest tudengist praktikal ametikoolis, teised kaks on Lääne-Saare vallas Indrek Teppani juhendamisel.”Välistudengitele oli hästi teada Skype ja see, et Eesti on suurte IT- ja online-kogemustega riik. ”Tulin suure rõõmuga, tahan ise näha, kuidas see kõik toimib,” kirjeldas Baran oma ootusi praktikale tulles. ”Oleme vaid mõne päeva siin olnud, väga huvitav on mõtteid vahetada ja ühiseid seoseid leida.”Kõigile kolmele pakub suurt huvi ka Saaremaa ja tutvumine eesti kultuuriga. Chiba on maailmas väga palju reisinud, aga Baltikumi pole ta varem sattunud. ”Minu jaoks on kindlasti täiendavaks boonuseks, et oli võimalus seda piirkond külastada,” sõnas ta.Noormehi huvitab, mida siinne rahvas arvab nii elust kui ka maailmas toimuvast ning vastu nende kartusi on inimesed siin, otse vastupidi, väga sõbralikud.”Ja keelebarjääri üldse ei ole, kümnest üheksa räägib vabalt inglise keelt,” rõõmustas Chong. ”Seega on tore suhelda nii teiste õpilaste kui ka inimestega tänavalt.” Praktikandid tunnevad end siin turvaliselt ning naudivad Kuressaaret kui vaikset ja rahulikku linna. ”Ja muidugi, tüdrukud on siin ilusad!” lisas Baran kavalalt naeratades.Leedsi kolledži tudengeid on Kuressaare Ametikooli vahendanud õpetaja Julie Best juba üheksa aastat ning tema sõnul jätkub koostöö kindlasti ka tulevikus.”Eesti on tulevikku vaatav riik,” põhjendas Best pikaajalist koostööd.”Kui aastaid tagasi endale partnerit otsisime, jäi sõelale Kuressaare ametikool, kellega sujub lihtsalt kõik ladusalt ja kiirelt. Toome tudengeid siia praktikale kevadel ja sügisel ning oleme koostööga väga rahul.” Välispraktikat finantseeritakse ELi Erasmus+ programmist.

Veel artikleid samast teemast »