Maie Alas pürib parimaks maaraamatukoguhoidjaks

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Maie Alas peab oluliseks tunnustuseks ka seda, kui tema tööd maakonna tasandil märgatakse. FOTO: Vilma Rauniste Saare maakonna parimaks maaraamatukoguhoidjaks valiti sel aastal Salme raamatukogu juhataja Maie Alas. Samuti esitati ta 11 üle-eestilise parima maaraamatukoguhoidja nominendi hulka.



Maie Alas pidas tunnustust heaks üllatuseks. “See on juba suur tunnustus, kui maakonna tasemel tunnustatakse,” vastas ta naerdes tõdemusele, et nüüd tuleb veel oodata, kas õnnestub ka Eesti tublimaks valitud saada.



Maie Alas töötab Salme raamatukogu juhatajana alates 2010. aastast. Varasematel aastatel on ta olnud lühemat aega ametis Taritu ja Lümanda raamatukogus ning 13 aastat Saare Maakonna Keskraamatukogus.



Aktiivne kogukonna liige



Alasit iseloomustab kohusetundlikkus ja korrektsus, ta on päikseline ja särav, alati sõbralik ja abivalmis.



“Koolist saadud teadmised ning aastatega omandatud kogemused ja oskused on aidanud kaasa tema kujunemisele erialaselt pädevaks raamatukoguhoidjaks, kes on hinnatud nii kolleegide kui ka raamatukogu külastajate poolt,” edastas Saare Maakonna Keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Maire Rauk kolleegide ühiseid sõnu, lisades, et 2012. aastal oli Alas ETKA Andras Saare maakonna aasta õppija nominent.



Ta on oma raamatukogus alati lahkesti vastu võtnud kolleege nii kodusaarelt kui ka mandrilt ning lisaks raamatukogutööle jaganud infot ka Salme valla kohta ja viinud kolleege Salme vaatamisväärsustega tutvuma.



Maie Alas on aktiivne kogukonna liige. Ta kuulub Taritu Arenguseltsi ridadesse ja on igati kaasa aidanud oma piirkonna elanike toomisele raamatukogu ja kirjanduse juurde. Tal on kujunenud väga hea koostöö nii valla lasteaia, kooli kui ka kultuurimajaga.



Neljas kategoorias



“Aasta maaraamatukoguhoidja 2016” auhinna nominendid kuulutatakse välja XVI maaraamatukoguhoidja päeval 28. oktoobril Navi seltsimajas Võrumaal ning vabariigi parima nimetuse saajad kuulutatakse välja ning auhind antakse üle Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolekul 2017. aasta veebruari lõpus.



Kokku tunnustatakse neljas kategoorias: aasta tegu teadusraamatukogus, aasta tegu erialaraamatukogus, aasta kooliraamatukoguhoidja ja aasta maaraamatukoguhoidja.



