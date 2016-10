Uudised

Kihelkonna vald panustas sportimisse pea 10 000 eurot

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Jaan Salu (paremal) tutvustab koos abilisega, uut masinat. Tegemist jälgivad (vasakult) Taavi-Aadu Ait ja Maido Selberg. FOTO: erakogu Värske MTÜ Kihelkonna TIOK (Tegusate Inimeste Oma Kodu – toim) on jõudsalt hakanud valla elu elavdama ja koolis toimuvaid tegevusi laiendama. Hiljuti toimus jõusaalis uute masinate avamispidu ja näidistreening.



Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toost ütles, et MTÜ eestvedajate toel sai jõusaal 9500 euro eest juurde seitse uut treeningvahendit.



“Soetati multifunktsionaalne pink, jalapress, 45-kraadine pink seljalihaste treenimiseks, reielihaste treenimiseks kombineeritud plokkidega pink, jooksurada, põlvetõstepink ja bodypump-kang,” loetles ta.



Samuti lisas Teppo-Toost, et ruumid said ka uue, kiipkaardisüsteemi. Kadunud ei ole ka kaks korda nädalas toimuvad treeningud, mida juhendab endiselt Maido Selberg.



“Praegu on päris toredasti asi seal käima läinud. Ka naised ja eakamad daamid ei karda masinaid, vaid tegutsevad julgelt,” lisas ta.



Sel reedel saab Teppo-Toosti sõnul taas kuulata ka kohaliku ortopeedi Antti Kukkela loengut teemal, kuidas sportimine ja liikumine meie tervist mõjutab. “See julgustab kindlasti ka uusi huvilisi trenni tulema,” arvas ta.



MTÜ Kihelkonna TIOK juhatuse liige Taavi-Aadu Ait tõdes, et pärast seda, kui ta aasta tagasi naisega Kihelkonnale kolis, tuli tal jõusaalis käies pidevalt loovalt mõelda, kuidas oma trenn ära teha.



“Tekkiski naisega mõte vaadata kriitilise pilguga, mis masinaid vaja on, et kõik lihasgrupid saaksid treenitud. Küsisime nõu Antti Kukkela käest ja arutasime ka internetist leitud jõusaaliseadmeid müüva Arcomani firma esindajaga,” rääkis Ait.



Algul oli valikus rohkem seadmeid ning nõustamise tulemusena tehti parim võimalik valik. “Soovisime masinaid, millega saab kõik lihasgrupid ära treenida, aga et summa jääks samas alla 10 000 euro,” selgitas ta.



Üheskoos on targem



Kuigi MTÜ loodi sel kevadel nii kooli püsimajäämise kui kogukonna elavdamiseks, siis lõpuks kirjutas Ait projekti siiski vallavalitsuse alt. “Naisega kirjutasime projekti valla alt, sest need on valla ruumid ja nende hallata. Polnud aega teha lepingut, et haldus oleks TIOK-i käes.”



Ait on rõõmus, et jõusaali kasutamine on pärast uute masinate saabumist ja kiipkaar-disüsteemi kasutuselevõtmist läinud tunduvalt aktiivsemaks. “Inimesed saavad endale sobival ajal ja tihedamalt treenimas käia. Eelmisel pühapäeval oli näiteks jõusaalis tegutsemas 14 inimest,” lausus ta.



MTÜ loodi kokku 16 asutajaliikmega ning lähiajal arutatakse taas koosolekul uusi plaane ja tegemisi.



“Saime kõik kokku ühe laua taha, kuna grupil on suurem jõud kui ühel inimesel. Osalejate ring on suurem ja võideldakse rohkem oma tegemiste ja huvide eest,” kinnitas Ait.



Näiteks valmis TIOK-i abil hiljuti kooli uus koduleht ja hakkavad tegutsema erinevad ringid. Reedest alustatakse näiteks koolis restaureerimisega. “Kes soovib oma vana mööblit korda teha, saab tulla osalema,” õhutas ta.



