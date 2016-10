Kodukant analüüsis maaelu

Uudised

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Saaremaa Kodukandi juhatuse liige Kaja Juulik. FOTO: Valmar Voolaid



Uuringu järgi tegutseb Saaremaal 39 külamaja. Liikumise Kodukant eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.



Saaremaa Kodukandi juhatuse liige Kaja Juulik ütles, et üheks teemaks on külamajad, et need ka pärast ühinemist oleksid jätkusuutlikud. “On kohti, kus omavalitsused toetavad kulupõhiselt külamaju elektri ja kütte osas, vahel ka seltsi juhtidele palga maksmisel,“ selgitas ta.



Soovitakse, et valla juhid ja haldusreformiga tegelevad isikud arvestaksid, et ühinemisega lähevad kõik teenused kaugemale.



“Näiteks külavanemal kulub nii aega kui raha rohkem. Kui ma varem ajasin asju Lümanda piirkonnas, läks mul vallas kaks-kolm tundi, aga nüüd pean Lääne-Saare vallas arvestama pea terve päevaga,“ tõdes Juulik.



Külaeluga on Juulik seotud olnud juba 20 aastat ning see on tema südameasjaks saanud. “Ka külainimesed peaks nägema olukorda laiemalt ja tegema koostööd naaberküladega.“



Kodukandi andmetel oli Saare maakonnas 2004. aastal 1006 külavanemat, käesoleval aastal aga juba 1171. Külaseltse oli toona 1003, nüüdseks on neid juurde loodud 219 ehk kokku 1222.



Külavanematega asulaid on Eestis 1363, kus elab kokku 122 665 inimest ja külamaju on 336.



Kui 2004. aastal oli külavanemaga asulate osakaal Saare maakonnas 33 protsenti, siis 2016. aastal on see 56 protsenti, tõustes 163-lt 279-ni. Asulaid oli siis 501, millest nüüdseks on järel 497.



Viimase nelja aastaga on juurde loodud 17 külaarendusseltsi, mida on Saaremaal kokku 56.



Aastaks 2020 soovitakse täpsustada Eesti külaliikumise strateegilise partneri rolli, välja töötada ja rakendada stabiilset rahastamismudelit ja pärast haldusreformi suurendada maakonnatasandi mõjusust.



Järgmise aasta tähtsündmusteks peetakse Eesti külade XII maapäeva Viljandimaal, aasta küla 2017 valimist, programmi “EV 100 igas külas” ja täiskasvanud õppija nädala raames korraldatavat haridusprogrammi “Õppiv küla”.



