KURE kohvikus tuleb kirbukas

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Ehkki hooaeg on läbi, hoiab hubane kohvik KURE veel uksi klientide soovil lahti.



Praegu ei ole veel otsustatud, millal talveuneks aeg võetakse, kuid erinevatel üritustel ja nädalalõppudel on klientidele uksed ikkagi valla ka väljaspool hooaega.



Järgmisel laupäeval tuleb KURE kohvikus näiteks kirbukas. Kohvikupidaja Margit Kõrvitsa sõnul on tegu spontaanse ettevõtmisega. Kohatasu ei ole, kuid oma osalemisest peaks ette teatama.



Pidulik kraam kapist välja



“Tekitame pisut elevust siia pimedusse ja teeme KURE kohvikust väikse Flea Marketi, Mercatino, Jarmarka, Flóamarkaðuri ja Kirppise,” tõdes Kõrvits.



Müügihuvilised peaksid kapist välja otsima pidulikuma kraami: kingad, ehted, kleidid, kostüümid, peleriinid, negližeed, kasukad, šampanjapokaalid, karahvinid, kandelaabrid jms. Ilusa ilma korral laienetakse ka tänavale.



Müügipäeval on kohale oodatud kindlasti moehuvilised, kes üles seatud kaupade vastu huvi tunnevad.



“Kui keegi tahab kas või ühte oma kleiti või kingapaari müüa, siis ka see on võimalik,” rääkis Kõrvits.



Kappide tuulutamisel võiks mõelda glamuuri ja enam mitte nii kaugel olevate pidustuste peale.



