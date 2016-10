Uudised

Laupäeval saavad kokku must ja valge pits

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 26. oktoober 2016. 29. oktoobril toimub Orissaare kultuurimajas traditsiooniline naistele mõeldud üritus Musta Pitsi Öö. Kui õrnem sugupool tuleb kodust välja ilma meesteta, siis aastad on näidanud, et ka mehed üksi koju lapsi hoidma ei jää. Möödunud aastal rääkisid mitmed naised, et nende kaasad kogunesid hoopis mõnusale saunaõhtule, mida nimetasid muiates valge pitsi ööks.



“See ongi nii. Ja see on nii juba mitmendat aastat. Nad ütlevad, et meestel on valge pitsi öö,” sõnas Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste.



Sel aastal toimub Musta Pitsi Ööga samal ajal Muhu restoranis Koost ametlik Valge Pitsi Õhtu, mis saab hoo sisse kella kaheksast õhtul.



Restorani eestvedaja Toomas Rohtlaan tõdes, et varasemast mitteametlikust valge pitsi ööst ei olnud ta varem kuulnud.



“Meie üritus on inspireeritud Musta Pitsi Ööst. Naised võivad ka ikka tulla, meile on oodatud kõik,” rääkis Rohtlaan.



Ta tõdes, et riietuse juures võib tõesti inspiratsiooni leida ürituse nimest ja mehed võiksid selga panna valge triiksärgi.



Valge Pitsi Õhtu viib külastajad kaugetesse 80ndatesse koos ajakohase muusika, sakusmendi ja muuga. Muusikat keerutab DJ. “See ongi nii. Ja see on nii juba mitmendat aastat. Nad ütlevad, et meestel on valge pitsi öö,” sõnas Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste.Sel aastal toimub Musta Pitsi Ööga samal ajal Muhu restoranis Koost ametlik Valge Pitsi Õhtu, mis saab hoo sisse kella kaheksast õhtul.Restorani eestvedaja Toomas Rohtlaan tõdes, et varasemast mitteametlikust valge pitsi ööst ei olnud ta varem kuulnud.“Meie üritus on inspireeritud Musta Pitsi Ööst. Naised võivad ka ikka tulla, meile on oodatud kõik,” rääkis Rohtlaan.Ta tõdes, et riietuse juures võib tõesti inspiratsiooni leida ürituse nimest ja mehed võiksid selga panna valge triiksärgi.Valge Pitsi Õhtu viib külastajad kaugetesse 80ndatesse koos ajakohase muusika, sakusmendi ja muuga. Muusikat keerutab DJ.

Veel artikleid samast teemast »