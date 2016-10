Uudised

Ametikoolis hõrgutised eri maade köökidest

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Kui eile üllatasid Kuressaare ametikooli täiskasvanud kokaõpilased Halliki Väli juhendamisel kooli restoranis “Kass” Vene köögi toitudega, mille sekka kuulusid näitaks ka Požarski kotletid, lõhekulebjaaka ja Napoleoni kook, siis sel nädalal on kokkadel veel üllatusi varuks.



Täna ja homme juhendab õpilasi GOSPA peakokk Alar Aksalu. Täna pakutakse Ametikoolis Euroopa klassikalisi roogi: Belgia lihapallid kahe juustu täidisega, kanašnitsel, Hispaania chorizo rigatoni tomatikastmes koos lisanditega. Homme on restoranis võimalik proovida suisa Aasia kööki.

