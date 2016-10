Uudised

Killustikulaev sai lastist lahti

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 26. oktoober 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eilses Meie Maas ilmunud artiklis oli juttu ilmastiku tõttu pikale veninud Kuivastu maantee teetöödest. Eile õhtupoolikul toodi alus Roomassaare sadamasse sisse, mistõttu saavad teetööd jätkuda.



Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus ütles, et kuna asfaltkatet vajab umbes kümnekilomeetrine lõik, oleksid tööd taas seiskunud, kui lähipäevil poleks killustikku juurde saadud.



Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine (pildil) kinnitas eile pärastlõunal, et just oli sadamast väljumas üks turbalaev ning pärast seda võetakse kohe killustikulaev vastu.



“Seesama loots, kes viib turbalaeva välja, läheb kohe merele ja toob selle sisse,” selgitas ta.



Magus lootis, et kui ilm lubab, saab asfalteerimistöödega täna sujuvalt jätkata. Lisaks oodatakse veel kolme laevatäit killustikku.



