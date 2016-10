Uudised

Tallinna Mosaiik sulges uksed

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Kohviku Mosaiik kodulehe andmetel sulges Tallinnas Vabaduse väljaku ääres Kaarli puiesteel tegutsenud Mosaiik septembrikuus uksed.



Söögikoht tegutses pealinnas alates 2010. aasta jaanuarist.



Kohvikupidaja Katrin Tuisk tõdes, et ei soovi teemat pikemalt kommenteerida, kuid ütles sulgemise põhjuseks, et aeg on edasi läinud ja asi on end ammendanud.



Sellega ta kursis ei ole, kas ja kes endisel kohvikupinnal nüüd tegutseb.



