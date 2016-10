Uudised

Aasta puitehitise tiitli eest võitleb kolm saare hoonet

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 25. oktoober 2016. 1. Metsamajakesed Soelas. 2. MTÜ Triigi Filharmoonia kontserdihoone, FOTO: Kaido Haagen. 3. Viirelaiu majakavahikompleks. 4. Saunsuvila Orissaares. FOTOD: 3x erakogu Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldab juba 14. korda aasta puitehitise konkursi. “Aasta Puitehitis 2016” konkursile üles antud 34 hulgas on ka neli Saare maakonna ehitist.



Eesmärk on võistlusega tõsta esile uusi ehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.



Lisaks peaauhinnale “Aasta Puitehitis 2016” antakse välja ka Raitwood’i aasta fassaadiauhind, Arcwood’i aasta liimpuiduauhind ja UPM-Kymmene Otepää aasta vineeriauhind. Samuti valitakse koostöös Delfiga rahva lemmikut, kus oma hääle saab anda 6. novembri südaööni.



Maakonnast konkureerivad Põhjapaas OÜ valmistatud metsamajakesed Soelas, samuti on üles antud Viirelaiu majakavahikompleks, mis on projekteeritud Sander Aasa, Margit Arguse, Margit Aule, Hannes Koppeli poolt KAOS Arhitektidest.



Kolmandana on võistlustules MTÜ Triigi Filharmoonia kontserdihoone, mis on valminud Riin Kersalu ja Mihkel Meriste poolt Kersalu Projektbüroost. Lisaks on konkurentsis Orissaares eelmisel aastal valminud saunsuvila, mille projekteeris AB Studio Paralleel arhitekt Jaak Huimerind.



Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul kogub puit materjalina üha enam populaarsust tänu oma keskkonnasõbralikkusele, esteetikale ja kergele töödeldavusele.



“Puit on võimalusterohke materjal, mida on aasta-aastalt üha enam kasutusel nii suuremate kui ka väiksemate ehitiste juures. Arvestades puidu omadustega ja järgides õigeid ehitusvõtteid, saab puitu kasutades ehitada stiilse ning vastupidava ehitise,” selgitas Välja.



Ta lisas, et metsarikka ja tugeva ehitussektoriga riigina peaksime enam tähelepanu pöörama puidu innovaatilistele kasutusviisidele, sealhulgas nii korruselamute kui ka büroohoonete kandekonstruktsioonides.



9.–10. novembril toimub Kultuurikatla Black Box saalis kümnes puitarhitektuuri ja -inseneeria konverents “Puit – homse elukeskkonna võti”, mille esimesel õhtul kuulutatakse välja ka parimad puitehitised.



