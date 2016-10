Uudised

Saarlase mure linnujahiturismi pärast

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 25. oktoober 2016. Jahituristide saagiks langes nii parte kui ka hanesid. FOTO: erakogu Viimasel ajal on oma jahisaagiga sotsiaalmeedias poseerimine jahituristide hulgas väga populaarseks muutunud. Väikeettevõtja Maire Forsel tõstatas aga seoses jahiturismindusega probleemi, et Leisi kandis lasti septembri algul meeletult linde.



Delfi vahendusel kirjeldas Maire Forsel põhjalikult, kuidas parte ja hanesid mitme päeva jooksul lasti ning et ka pärast oli metsa all surnud jahilinde nähtud. Samuti oli ta nördinud, et just vaikuse ja rahu pärast maale elama kolimine tundub pideva rahurikkumise puhul mõttetu.



Artiklis väideti, et linnujaht toimus Papilaiu-nimelisel looduskaitsealal, millest mõnisada meetrit eemal asuvad elumajad.



Samuti kinnitas Forsel, et lisaks olevat itaallastest turistid lasknud linde veest, mis on aga seadusega keelatud. Kuigi linnujaht on lubatud ning partide laskmise üks parimaid aegu on varahommik, leiavad meelevaldse linnujahi vastu protestivad nõutud kohalikud eelkõige just öörahu rikkumisest õlekõrre, mille abil oma mure vallas taas kuuldavaks teha.



Forseli arvates tuleks selline linnujahiturism täiesti ära keelata, kuna praegune tegevus on jätnud väga ebaeetilise mulje. Samuti polnud ta rahul, et Eestis puuduvad jahilindude laskelimiidid.



„Kui kaks meest on ühe hommikuga lasknud ligi 80 parti, siis mõelge, kui palju jõutakse kõikide „kallite külaliste“ pea kolm kuud kestva jahiperioodi jooksul lõbu pärast tappa!“ imestab Forsel.



Üksikjuhtum



Jahiturismi teenust osutanud Leisi jahiseltsi juhatuse liikme Tanel Mägi sõnul oli kohalike vastuseisu tekitanud linnujaht üksikjuhtum ja üldjuhul sellise turismiga ei tegelda. Kuigi Forseli mureavaldust toetasid mitu kohalikku elanikku ja linnusõbrad, ütles Mägi Delfile, et häiritud oli vaid üks isik.



Ta nimetas jahiseltsi koostööpartneriteks riiki ja kohalikke maaomanikke ning ilma viimaste loata ei saa jahiturismiga tegeldagi. Küsimustele, mis puudutavad jahiturismi korraldamise üksikasju, maksumust, välismaalastele Eesti seaduste selgitamist ja seda, mis põhjusel Leisi jahiselts jahiturismi teenust pakub, jättis Mägi Delfile vastamata.



Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer kinnitas Meie Maale, et kõnealust juhtumit käisid uurimas ka kohalikud inspektorid ning ühtegi rikkumist toona ei tuvastatud. Esiteks ei ole tema sõnul tegemist looduskaitsealaga. „Mis puudutab Papilaidu, siis tegemist on laiuga Väinamere hoiualal, mis ei ole looduskaitseala,“ selgitas ta, lisades, et seal on jahipidamine lubatud.



Eetiline või mitte?



Looduskaitsealadega seotu on reguleeritud loodukaitseseadusega ja looduskaitsealade kaitse-eeskirjadega. „Osas kohtades on see keelatud, osas lubatud ja mõnes tinglikult keelatud – näiteks on linnujaht keelatud ja samas suuruluki jaht lubatud,“ rääkis ta.



Haamer lisas, et toona kontrolliti mitmel päeval jahimeeste varustust ning keelatud elektroonilisi peibutusvahendeid ei tuvastatud. Samuti ei usu ta, et tegu oleks saanud olla veest laskmisega, sest linnud tõusevad suure tõenäosusega siiski enne õhku ega lase jahimehi nii lähedale.



Eetikareegleid pole Haameri arvates samuti rikutud. „Kui me laseme ühe jahi korral kuus põtra, võib samuti öelda, et lasti liiga palju. Kui linnud oleks jäetud kõik randa maha, siis saaks eetikast rääkida,“ nentis ta.



Need üksikud linnud, mis metsa alt leiti, on Haameri sõnul nn jahipraak, mida linnujahil tekib oluliselt rohkem kui mõne teise jahi puhul. „Ükskõik kui hea koer sul on, ei pruugi ta alati kõiki linde üles leida.“



