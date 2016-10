Uudised

Paia lahutas rahuvalvajate meelt

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 25. oktoober 2016. FOTO: Eesti kaitsevägi Möödunud nädalavahetusel andsid Liibanonis teenivatele eestlastele täismajale läinud kontserdid saarlane Grete Paia ning Sulliwanist, Jaak Ahelikust ja kaitseväe orkestri muusikutest moodustatud ansambel Misjonäärid.



“Kodust kaugel teenivatele kaitseväelastele on nii lähedaste kui ka ühiskonna toetus tervikuna oluline ja üks viis seda toetust näidata on tuntud muusikute külastused,” ütles Eesti kontingendi ülem major Kuido Põldoja ja lisas, et kordaläinud kontserdid andsid kindlasti nii eestlastele kui ka nende Soome ja Iiri kolleegidele uut energiat viimasteks teenistusnädalateks enne koju jõudmist.



Muusikud esinesid kahel õhtul Lõuna-Liibanonis Soome Iiri ühispataljonis teenivatele Eesti, Soome ja Iiri rahuvalvajatele. Lisaks tutvusid külalised rahuvalvajate teenistuse ja varustusega ning osalesid eile koos Eesti kaitseväelastega patrullis. Täna külastasid muusikud ja Eesti kaitseväelased Ain Ebeli koolis kohalikke lapsi.



“Liibanonis veedetud nädal jäi selgelt liiga lühikeseks - tegemist-toimetamist oli palju ning igapäevane ajakava oli tihe. Lisaks võeti meid kõiki kohe väga omaks juba esimesel päeval. Tundus, justkui oleks oma vanade sõpradega üle pika aja taas kokku saanud,” ütles Grete Paia.



“Kuna ma polnud varem elukutseliste sõduritega kokku puutunud, siis ei teadnud, mida oodata. Tihti arvatakse, et militaarinimesed on väga tõsised ja kinnised, ent siin veedetud aeg tõestas mulle risti vastupidist. Meeletult kihvt oli näha, kuidas sõdurid hakkasid mõlemal kontserdil kohe kaasa rokkima ning hiljem koos muusikutega tantsu vihtusid.”



Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni B-kompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Soome-Iiri pataljonist.



Kokku panustab UNIFILi praegu 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras neljas eestlaste jalaväeüksus Liibanonis.



Eesti jalaväerühma Estpla-21 peamine ülesanne on teha nii päevaseid kui ka öiseid patrulle, et näidata UNIFILi kohaolu ning kontrollida, et erinevad konflikti osapooled omavahel sõlmitud lepingutest kinni peaksid. Estpla-21 kaitseväelased patrullivad nii iseseisvalt kui ka koostöös Liibanoni relvajõududega.

