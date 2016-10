Uudised

Esirehvideta Mercedes teisaldati maanteelt

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 25. oktoober 2016. Esirehvideta Mercedes-Benz poolenisti Kuivastu maanteel. FOTO: Kalmer Saar Politsei korraldas nädalavahetusel Leisi vallas Kuivastu maanteelt kahe purukssõidetud esirehviga Mercedese teisaldamise.



Politsei sai laupäeva öösel teate ühelt möödasõitjalt, et Kuivastu maanteel Tika-Ratla tee ristmiku lähedal seisab liiklusõnnetuses osalenud avariiline auto, millel ei ole esirehve all.



Kohapeale sõitnud politseipatrull avastas vanemat tüüpi ja valget värvi ilma esimese registreerimisnumbrimärgita sõiduauto Mercedes-Benz. Masinal põlesid ohutuled. Autos viibis noorte seltskond, sealhulgas ka sõiduki omanik. Autol puudus kehtiv ülevaatus ja esistange. Kui sõiduki vasakpoolse esiratta veljel paistis veel purunenud rehvi jäänuseid, siis parempoolne ratas seisis palja velje peal.



Kuna masin paiknes poolenisti teel ja ohustas ka laupäeva päeval kaasliiklejaid, korraldas politsei Mercedese teisaldamise, mille kohta alustas haldusmenetlust, mitte aga väärteomenetlust.



“Algul lootsime, et omanik korraldab ise sõiduki äraviimise, aga kuna ta seda ei teinud, pidime sekkuma,” põhjendas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk.



Võib ju küsida, et miks politsei midagi muud ei teinud, sest auto pidi kuidagi sinna tee peale liigeldes saama.



“Me ei ole seal süüteo toimepanemist fikseerinud ega auto juhtimist näinud. Politsei ei karista ka linnas alati liikluskindlustuseta või ülevaatuseta sõiduki eest. Teeme tihti märkusi. Alati ei ole primaarne karistada,” selgitas Sikk. Ent sõiduki puksiiriga teisaldamine ei ole sugugi odav, eriti kui omanik selle eest tasumisega kipub viivitama.



Kuidas Mercedesel esirehvid puruks sõideti nii, et masina esimestest ratastest alles vaid veljed, ei ole politseil teada. Ka ei ole kinnitust auto liiklusõnnetuses osalemise kohta. Politsei andmetel on autoga üritatud ka ülevaatusel käia, kuid ilmselt ei ole masin seda läbinud.



Ühe autojuhi väitel näinud ta ühe purunenud esirehviga Mercedest sõitmas Ranna maanteel. Politsei sai laupäeva öösel teate ühelt möödasõitjalt, et Kuivastu maanteel Tika-Ratla tee ristmiku lähedal seisab liiklusõnnetuses osalenud avariiline auto, millel ei ole esirehve all.Kohapeale sõitnud politseipatrull avastas vanemat tüüpi ja valget värvi ilma esimese registreerimisnumbrimärgita sõiduauto Mercedes-Benz. Masinal põlesid ohutuled. Autos viibis noorte seltskond, sealhulgas ka sõiduki omanik. Autol puudus kehtiv ülevaatus ja esistange. Kui sõiduki vasakpoolse esiratta veljel paistis veel purunenud rehvi jäänuseid, siis parempoolne ratas seisis palja velje peal.Kuna masin paiknes poolenisti teel ja ohustas ka laupäeva päeval kaasliiklejaid, korraldas politsei Mercedese teisaldamise, mille kohta alustas haldusmenetlust, mitte aga väärteomenetlust.“Algul lootsime, et omanik korraldab ise sõiduki äraviimise, aga kuna ta seda ei teinud, pidime sekkuma,” põhjendas Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk.Võib ju küsida, et miks politsei midagi muud ei teinud, sest auto pidi kuidagi sinna tee peale liigeldes saama.“Me ei ole seal süüteo toimepanemist fikseerinud ega auto juhtimist näinud. Politsei ei karista ka linnas alati liikluskindlustuseta või ülevaatuseta sõiduki eest. Teeme tihti märkusi. Alati ei ole primaarne karistada,” selgitas Sikk. Ent sõiduki puksiiriga teisaldamine ei ole sugugi odav, eriti kui omanik selle eest tasumisega kipub viivitama.Kuidas Mercedesel esirehvid puruks sõideti nii, et masina esimestest ratastest alles vaid veljed, ei ole politseil teada. Ka ei ole kinnitust auto liiklusõnnetuses osalemise kohta. Politsei andmetel on autoga üritatud ka ülevaatusel käia, kuid ilmselt ei ole masin seda läbinud.Ühe autojuhi väitel näinud ta ühe purunenud esirehviga Mercedest sõitmas Ranna maanteel.

Veel artikleid samast teemast »