Trepimeistri vigastus lükkas “Kodutunde” appituleku edasi

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 25. oktoober 2016. Kanal 2 saate “Kodutunne” nii-öelda remondibrigaad ei saa täna Astesse põlenud kortermaja trepikoda taastama minna, sest saarlasest trepimeister vigastas laupäeval sõrme.



“Trepp ei saa õigeks ajaks valmis. Lükkame tööd edasi. Me ei saa remonti teha, kui ei ole treppi, mis on üks olulisemaid asju selle objekti puhul,” selgitas “Kodutunde” tegev-produtsent Aivar Sipelgas.



Trepi pidi Astes Saare 4 kortermaja jaoks valmis tegema Riivo Mesila, kes on mööbli, uste, akende ja treppide tootmise, nende restaureerimise ja müügiga tegeleva ettevõte Rixmarc OÜ juhatuse liige.



“Mul juhtus laupäeval tööõnnetus. Vigastasin saega parema käe kolmandat sõrme. Kõõluse kilbi pealt lõikas naha maha. Põletik lõi sisse,” rääkis Mesila.



Enne trepiga tegelemist pidi ta ära lõpetama ühe Tallinna objekti jaoks vajalikud aknad. “Kaks nädalat läheb nüüd kindlasti aega. Ma ei saa sõrme enne kõverdama hakata, kui haav on kinni kasvanud,” lisas trepimeister.



Millal “Kodutunne” Astesse tuleb, ei ole täpselt teada, kuid selle ja järgmise nädala jooksul kindlasti mitte.



“Kõik sõltub sellest, millal trepimeister trepi valmis saab,” tõdes Sipelgas. Järgmisel nädalal läheb “Kodutunne” appi Kohtla-Järvele. Sipelgas lubas, et “Kodutunne” Astesse tulemata ei jäta.



Selle hooaja võtted toimuvad tänavu kuni detsembri alguseni. Isegi juhul, kui ilm peaks külmaks minema ja lumi maha sadama, ei sega need Astes remondi tegemist.



Riivo Mesila arvas, et teised töömehed võiksid platvormid ja põrandad Aste kortermaja trepikojas enne ära teha, sest kui trepp läbi kukub, on kõik tühi töö.



