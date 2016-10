Uudised

Madal veetase raskendab tee-ehitust

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 25. oktoober 2016. Killustikukoormaga laev seisab reidil ankrus, oodates veetaseme tõusu ja tuule vaibumist, et lasti Roomassaare sadamasse saaks maha laadida. FOTO: Valmar Voolaid Suvel alustati teetöid nii Kuivastu maanteel kui ka Kuressaare linnas. Kui varasemalt mainiti tarneprobleemide tõttu seiskunud teekatte panekut, siis nüüdseks on probleemiks ilmastikuolud.



OÜ Klotoid projektijuht Madis Lepp kinnitas, et Kuressaares on asfalteerimistööd lõpetatud ja tehakse muid heakorratöid ning oodatakse liiklusmärke.



Tallinna tänava ja Smuuli ringristmik loodetakse liiklusele avada juba sel reedel. Praegu tegeletakse graniitkivist osade ladumisega. “Pead ei julge anda, aga selline plaan on,” lisas ta.



Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus (pildil) tõdes, et Kuressaare-Masa lõigul on viimase asfaldikihi alla vaja saada veel kümme kilomeetrit.



“Praegu seisab üks laev Roomassaare sadama reidil, kuna veetase on nii madal, et ei saa sisse tulla. Ootame veel paari laeva, aga ei tea, millal nad ligi pääsevad,” selgitas ta.



Kui lähipäevil killustikku juurde ei saada, seiskuvad teetööd taas. “Täna-homme saame veel panna asfalti, sest eelmisel nädalal üks laev tuli sisse,” lisas Magus.



Talv läheneb



Kuna aga ilmaennustuste järgi jõuab talv aina lähemale, on tal kahtlus, kuidas valmis jõutakse. “Tõsine hirm on – ega talv taeva ei jää! Praegu objekti lõpptähtaeg veel ohus ei ole,” arvas ta.



Siiski ei ole Magus lootust kaotanud ja ei taha ette näha stsenaariumit, mille kohaselt viimased asfalteerimistööd võiksid kevadesse lükkuda. “Igal juhul peab lõpule saama,” rõhutas ta.



Teekattemärgistust saab tema sõnul teha kaks nädalat pärast asfalteerimist ja kui ilm annab, püütakse ka sellega ühele poole saada. “Selleks peavad olema päeval plusskraadid ja teekate kuiv,” ütles Magus.



Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine rääkis, et tänu vaiksele tuulele oli võimalik eelmisel nädalal üks killustikulaev vastu võtta. Ta kinnitas, et eile seisis alus reidil ankrus, sest ootas veetaseme tõusu ja tuule vaibumist. “Praegu on kriitiline moment, kus tuul on 13–15 ja eile (pühapäeval – toim.) isegi 17 ja rohkem meetrit sekundis,” selgitas Niine.



Kuna suurem tuul võib koos lastiga 5000–5500 tonni kaaluva laeva vastu merepõhja lüüa, on ohtlik seda kai äärde tuua. “Kui laev peaks õõtsumisega vastu merepõhja minema, lööb meri selle nagu hernekauna lõhki,” seletas ta.



Niine sõnul oli juba eile veetase tõusuteel ja ilmaennustuse järgi lubati tänaseks alla 10 m/s tuult. Seega võiks olla tõenäoline laev täna vastu võtta. OÜ Klotoid projektijuht Madis Lepp kinnitas, et Kuressaares on asfalteerimistööd lõpetatud ja tehakse muid heakorratöid ning oodatakse liiklusmärke.Tallinna tänava ja Smuuli ringristmik loodetakse liiklusele avada juba sel reedel. Praegu tegeletakse graniitkivist osade ladumisega. “Pead ei julge anda, aga selline plaan on,” lisas ta.Maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Toomas Magus (pildil) tõdes, et Kuressaare-Masa lõigul on viimase asfaldikihi alla vaja saada veel kümme kilomeetrit.“Praegu seisab üks laev Roomassaare sadama reidil, kuna veetase on nii madal, et ei saa sisse tulla. Ootame veel paari laeva, aga ei tea, millal nad ligi pääsevad,” selgitas ta.Kui lähipäevil killustikku juurde ei saada, seiskuvad teetööd taas. “Täna-homme saame veel panna asfalti, sest eelmisel nädalal üks laev tuli sisse,” lisas Magus.Kuna aga ilmaennustuste järgi jõuab talv aina lähemale, on tal kahtlus, kuidas valmis jõutakse. “Tõsine hirm on – ega talv taeva ei jää! Praegu objekti lõpptähtaeg veel ohus ei ole,” arvas ta.Siiski ei ole Magus lootust kaotanud ja ei taha ette näha stsenaariumit, mille kohaselt viimased asfalteerimistööd võiksid kevadesse lükkuda. “Igal juhul peab lõpule saama,” rõhutas ta.Teekattemärgistust saab tema sõnul teha kaks nädalat pärast asfalteerimist ja kui ilm annab, püütakse ka sellega ühele poole saada. “Selleks peavad olema päeval plusskraadid ja teekate kuiv,” ütles Magus.Roomassaare sadama kapten Kaarel Niine rääkis, et tänu vaiksele tuulele oli võimalik eelmisel nädalal üks killustikulaev vastu võtta. Ta kinnitas, et eile seisis alus reidil ankrus, sest ootas veetaseme tõusu ja tuule vaibumist. “Praegu on kriitiline moment, kus tuul on 13–15 ja eile (pühapäeval – toim.) isegi 17 ja rohkem meetrit sekundis,” selgitas Niine.Kuna suurem tuul võib koos lastiga 5000–5500 tonni kaaluva laeva vastu merepõhja lüüa, on ohtlik seda kai äärde tuua. “Kui laev peaks õõtsumisega vastu merepõhja minema, lööb meri selle nagu hernekauna lõhki,” seletas ta.Niine sõnul oli juba eile veetase tõusuteel ja ilmaennustuse järgi lubati tänaseks alla 10 m/s tuult. Seega võiks olla tõenäoline laev täna vastu võtta.

Veel artikleid samast teemast »