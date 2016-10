Uudised

Sergei Bortnikov alustas Tallinnas vastuvõtte

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 25. oktoober 2016. Saaremaa hambaarst Sergei Bortnikov. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa hambaarst Sergei Bortnikov (pildil) pakub sellest kuust hambaraviteenust ka Tallinnas. Saaremaal jätkab ta vastuvõtte esmaspäevast neljapäevani.



“Mul on seal lapselapsed ja me käisime praktiliselt igal nädalavahetusel perega Tallinnas,” põhjendas Bortnikov nädalalõpu vastuvõtte pealinnas.



Eelkõige tuleb ta vastu just neile, kel pole võimalik tööajal hambaarsti külastada. Vastuvõtte teeb ta reedeti ja pool päeva laupäeviti.



“Plaani Tallinna kolida mul veel ei ole. Vähemalt aasta aega mitte,” rääkis hambaarst. Praegu rendib ta nädalalõppudel kabinetti Kotkapoja tänaval majas 2a.



