Uudised

Laesid maakonnas kõige tublimad vanavanemad

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Teisipäev, 25. oktoober 2016. Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing (VENÜ) koostöös Vanavanemate Fondiga tunnustab tänavu üheteistkümnendat aastat järjest Eestimaa vanavanemaid, omistades neile Imelise Vanaema ja Imelise Vanaisa nimetuse.



Ühingu soovil peaksid nendeks olema meie hulgas eriti silma paistvad vanavanemad, sealhulgas need vanaemad ja vanaisad, kes kasvatavad orbudeks jäänud lapselapsi.



Veerandsada aastat vastutust



“Meie maakonnas on palju toredaid vanavanemaid. Lähtudes aga VENÜ soovist, tegi Kuressaare linn ettepaneku esitada sel aastal kandidaatideks just perekond Laesi,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru.



Ellen ja Elmar Laes kasvatavad alates 1992. aastast oma varalahkunud tütre intellektipuudega poega ja on sellega väga hästi toime tulnud. Kokku on neil seitse lapselast.



Pidulik üritus toimub neljapäeval, 3. novembril kell 12 VENÜ päevakeskuses Tallinnas Kadriorus J. Poska 15.



Koosviibimisel antakse kümnele väljavalitule vanavanemate elutöö väärtustamise ja säilitamise, esiletõstmise ja edasikestmise märgiks üle Imelise Vanaema ja Imelise Vanaisa aunimetus koos vastava tunnistuse ja üllatusega.



Koos tänavuste väljavalitutega on seni sellise erilise au osaliseks saanud 112 inimest. Ühingu soovil peaksid nendeks olema meie hulgas eriti silma paistvad vanavanemad, sealhulgas need vanaemad ja vanaisad, kes kasvatavad orbudeks jäänud lapselapsi.“Meie maakonnas on palju toredaid vanavanemaid. Lähtudes aga VENÜ soovist, tegi Kuressaare linn ettepaneku esitada sel aastal kandidaatideks just perekond Laesi,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Anneli Tõru.Ellen ja Elmar Laes kasvatavad alates 1992. aastast oma varalahkunud tütre intellektipuudega poega ja on sellega väga hästi toime tulnud. Kokku on neil seitse lapselast.Pidulik üritus toimub neljapäeval, 3. novembril kell 12 VENÜ päevakeskuses Tallinnas Kadriorus J. Poska 15.Koosviibimisel antakse kümnele väljavalitule vanavanemate elutöö väärtustamise ja säilitamise, esiletõstmise ja edasikestmise märgiks üle Imelise Vanaema ja Imelise Vanaisa aunimetus koos vastava tunnistuse ja üllatusega.Koos tänavuste väljavalitutega on seni sellise erilise au osaliseks saanud 112 inimest.

Veel artikleid samast teemast »