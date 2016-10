Uudised

Pidulas käidi jälle võrke tühjendamas

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 25. oktoober 2016. Eelmine nädal kirjutas Meie Maa, kuidas teisipäeva õhtul märkas kalamees Pidula kandis Tagalahe ääres võõrast meest merre pandud võrke uurimas. Võõras püüdis jätta muljet, et tegu on tema enda varaga. Laupäeval märkas omanik oma võrke vaatama minnes, et tema kalad on läinud ja vaid augud järel.



Mitmed juhtumid



Laupäeva hommikul kella 10 ajal Pidula kandis Onni rannas oma võrku kontrollima läinud Marge Avik sai ebameeldiva kogemuse osaliseks. Nimelt haigutasid kahes kohas kahe meetri ulatuses umbes ühe meetri suurused augud.



“Kahtlasi tulesid oleme enne ka näinud ja võrke on kaduma läinud, aga väljavõtmisi meil enne pole olnud,” tõdes ta, meenutades, kas on kedagi võõrast võrkude ligi näinud.



Hüljes või inimene?



Samuti kommenteeris Aviku postituse all üks teine naisterahvas, et seal olevat samal päeval teiste võrkudega samamoodi tehtud – kala kadunud ja võrgul augud sees.



Pikaaegne kalamees ja OÜ Mõntu Sadam juhatuse liige Mihkel Undresti (pildil) meelest võib hüljes võrkude kallal lihtsat einet otsimas käies sinna takerdunud kala krahmates igasuguseid tükke teha. “Kui kala on end võrgu sisse kinni keerutanud, võib ta võtta selle koos võrguga, jättes kasvõi meetri suuruse augu,” tõdes ta.



Keegi ei hakka Undresti arvates meere ääres nii palju aega raiskama, et hakkab seal võrku puruks tõmbama.



