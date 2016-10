Uudised

MEIE MAA TÜRGIS: Kuidas selle peale- ja mahasõiduga oligi? Vaata videost järele! (1)

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Veiko Visnapuu Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Video: Veiko Visnapuu. Montaaž: Sigrid Osa Meie Maa uudistas täna Türgis parvlaeva Leiger ning veendus, et hiidlased saavad endale moodsa ja mugava abilise.



Tee, mis viib Leigeri kahele ülemisele autodekile, on elektrisoojendusega, mis tähendab, et talvised olud ei sega Leigeri laadimist. Samuti on elektrisoojendusega kogu alumise teki kaldtee.



Vaata ka järele, mida arvas uuest alusest kapten Hanno Naaber, kes asub Leigerit peagi Eestimaa poole toimetama. Selleks tuleb läbida 4300 meremiili ja aega kulub eeldatavasti kolm nädalat.



Tee, mis viib Leigeri kahele ülemisele autodekile, on elektrisoojendusega, mis tähendab, et talvised olud ei sega Leigeri laadimist. Samuti on elektrisoojendusega kogu alumise teki kaldtee.Vaata ka järele, mida arvas uuest alusest kapten Hanno Naaber, kes asub Leigerit peagi Eestimaa poole toimetama. Selleks tuleb läbida 4300 meremiili ja aega kulub eeldatavasti kolm nädalat.

Veel artikleid samast teemast »