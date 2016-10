Uudised

MEIE MAA TÜRGIS: Saun ja kõik muud jutud! Vaata värskeid kaadreid täies ilus parvlaevast Leiger! (1)

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: Veiko Visnapuu Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Video: Veiko Visnapuu. Montaaž: Sigrid Osa Meie Maa uudistas täna Türgis Sefine laevatehases parvlaeva Leiger, mis peaks loodetavasti hiljemalt kahe nädala pärast Eesti poole teele asuma.



Moodne sisustus, meeskonnaliikmetele mõeldud saun, kapteni kahetoaline „luksnumber” ja kõik „muud jutud” on sellel laeval olemas. Vaata Meie Maa TV-st järele!



Leigeri toob Eestisse 13-liikmeline meeskond kapten Hanno Naaberi juhtimisel. Kapten ütles, et on juba kolmenädalase merereisi tarvis edastanud laeva kokale nimekirja toiduainetest, mida laevale tuleb pikaks reisiks varuda.







