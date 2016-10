Uudised

UUS! Värske ilmaprognoos: lörtsisadu hakkab homme pihta Saaremaalt ja laieneb üle kogu Eesti

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Riigi ilmateenistuse värske prognoosi kohaselt sajab homme ja ka ülehomme Eestis lörtsi.



Merevee tase on madal ja jääb 50-60 cm, Soome lahes kuni 65 cm keskmisest tasemest madalamale, teatas ilmateenistus.



Teisipäeval liigub madalrõhkkond Kesk-Euroopast Leedu poole ja laieneb servaga Eesti kohale. Vihma- ja lörtsisadu jõuab esmalt Saaremaale, Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva ning laieneb hommikuks üle Eesti.



Päeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Kagutuul on suurema osa ajast tuge, puhanguid 12, rannikul 15 m/s, päeval Liivi lahe ümbrusest alates nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval 1..3, saarte rannikul kuni 6°C.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Eesti kohale ja toob sajupilvi lisaks. Öösel sajab laialdaselt lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ja sadu võib tihe olla. Tugev kagutuul hommikul rahuneb. Päeval sadu hõreneb ja nõrgeneb ning lörts asendub enamasti vihmaga. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, saarte rannikul kuni +5, päeval 0..+3, saartel ja läänerannikul kuni +6°C.



Neljapäeval madalrõhkkond eemaldub ja hääbub. Sajuhooge on kohati. Läänekaare tuul on mõõdukas, sisemaal võib vaibuda. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval 2..7°C.



