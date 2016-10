Uudised

Ott Tänak naaseb M-Sporti?

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Anonüümne allikas kinnitas Autospordile, et Saaremaa ja Eesti parim rallipiloot Ott Tänak sõidab järgmisel aastal taas M-Spordi meeskonnas, kirjutab sport.err.ee.



Tänak on teinud M-Spordi meeskonnas täishooaja kaasa ka 2012. ja 2015. aastal. 2014. aastal ja tänavu esindas ta DMACK-i võistkonda.



“Loomulikult on Tänak järgmisel hooajal meeskonnas tagasi,” sõnas Eurospordile anonüümne allikas M-Spordi võistkonnast. “On olnud palju mõttetuid jutte sellest, et Ott läheb Toyotasse või mujale. Seda ei juhtu.”



Ametlikult pole aga võistkond ega piloot ise oma järgmise hooaja plaane kinnitanud. “Kas panete tähele, kui palju Ott uut autot testib? Malcolm (meeskonna juht Malcolm Wilson, toim.) ei laseks tal nii kaua autoga sõita, kui ei kasutaks teda järgmisel hooajal. Ott tuleb tagasi ja on järgmisel hooajal koos meiega võidukas.”



Tänavu M-Spordis sõitev norralane Mads Östberg võib samuti tiimis jätkata.



“Meil on tegelikult kolm võimalust, aga ühe oleme neist juba välistanud,” kommenteeris rallimehe isa Morten Autospordile.



“Ma ei saa teile pakkumiste detaile avaldada, aga võin öelda, et Mads sõidab MM-sarjas ka järgmisel aastal.”



