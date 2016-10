Uudised

Saare maakonna edukate ettevõtete tipus on Klotoid

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Klotoid OÜ üks viimase aja töid on olnud Tallinna tänava rekonstrueerimistöödel osalemine. FOTO: Tambet Allik Äripäev on juba 24 aastat koostanud Eesti ettevõtete TOP100 pingerida ja homme toimuval Eesti Edukate Ettevõtete TOP 100 auhinnagalal avalikustatakse kõigi võitjate pingerida. Üritus toimub Tallinnas Mustpeade majas.



Gala eesmärgiks on Eesti ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste väärtustamine ja auhinnagala paneb särava punkti lõppevale sündmusterohkele aastale.



“Tänavune gala on keskendunud kogu Eesti parimatele. Tunnustame silmapaistva töö eest maakonna parimaid ning anname üle TOP100 rändkarika Eesti edukaimale ettevõttele. Seega on saalis kogu Eesti paremik. Lavalt öeldule-nähtule annab lisa Eesti ettevõtete juhtidest tulvil publik saalis,” ütles Äripäeva konverentside programmijuht Mari Sarapuu.



Otsustamise metoodika



Ka Saaremaa TOPi võitjale antakse tänukiri üle TOP 100 auhinnagalal ja pidulikule üritusele on oodatud kõiki meie maakonna juhte ja ettevõtjaid.



2016. aasta sügisel ilmuvad Äripäeva TOPid on koostatud 2015. aasta majandusnäitajate põhjal. Koondedetabeli aluseks on kuus majandusnäitajat: käive 2015, ärikasum 2015, käibe ja kasumi kasv 2015. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus.



TOP 100 auhinnagalale saab registreerida aadressil: top100.aripaev.ee





***





Klotoid OÜ tegevusvaldkonnad on ehitus- ja projekteerimistööd



Klotoid OÜ on väikeettevõte, mis koosneb kahest osakonnast. Ehitusosakond , mille töö on kommunikatsioonirajatiste ehitamine Saare maakonnas ja projektbüroo, mis projekteerib objekte üle Eesti.



Ettevõte tänane nimi on registreeritud aastal 1997, mil ettevõte eraldus tolleaegsest teedeehitusega tegelevast firmast. Alates sellest ajast on ettevõtte ühe haruna arenenud iseseisvana projektbüroo, mis tegeles algselt teede ja kommunikatsioonitrasside, aga ka spordirajatiste projekteerimisega, hiljem lisandusid planeeringud ja ka arhitektuurne projekteerimine.



Ent büroo on siiski rohkem inseneribüroo suunitlusega. Büroos on töisematel aegadel töötanud 10 inimest, täna töötab büroos põhikohaga 7 inimest.



Koostööd oleme teinud suurematest projekteerimisettevõtetest NordProjektiga, KOKO arhitektidega, (Pöyry)Entec’iga AsumArhitektidega. Oleme osalenud jõudu mööda ka riigihangete pakkumistel ja edukaks osutudes oleme lepingud siiani korrektsel täitnud.



