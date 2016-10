Uudised

Poisid mängisid pilli

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Festivali pidulikul avamisel esines publikule eelmise aasta lemmik Uku Toots (vasakult), kellega koos astusid üles varasemate aastate lemmikud Toomas Hendrik Ellervee ja Joosep Reimaa ning õpetaja Heiki Palm. Klaveril saatis Ebe Müntel. Foto: Valmar Voolaid Reedel ja laupäeval toimus Kuressaare muusikakoolis XV rahvusvaheline poiste keelpillifestival. Kohal oli koos seenioritega 110 osalejat nii Eestist, Lätist kui Moskvast ja kohal oli ka palju lapsevanemaid.



Ürituse ellukutsuja, hing ja eestvedaja viiuliõpetaja Laine Sepp rõhutas, et see üritus on alati suurejooneline, kus traditsiooniliselt mängib avamisel eelmise festivali kõige suurem lemmik ja seekord esines viiuliga 10-aastane Uku Toots.



Sepa sõnul oli üllatajaks aga tema kunagine õpilane Sander Mölder, kes koos Valle-Rasmus Rootsi ja Karret Sepaga kandsid ette Sanderi enda loodud muusikapala “Lainetused ja kiigutused”.



“Muusika või pilli õppimine muudab laste vaimse arengu hoopis teiseks. Poisid, kes on lõpetanud lastemuusikakooli, neil on teised väärtushinnangud, nad viivad oma tüdruku ja hiljem oma pere kontserdile, näitusele, teatrisse. Need poisid, kes tänapäeval, kus on nii palju ahvatlusi, suudavad siiski pilli harjutada, need poisid on imetlust väärt,” rõhutas Sepp.



Eelmisel aastal kirjutas pärast festivali üks väike Tallinna poiss Laine Sepale. “Osalesin festivalil juba mitmendat korda ning järjest rohkem meeldib, aitäh, et olete olemas.”



