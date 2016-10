Uudised

Laupäev oli üle-eestimaaline käsitööpäev

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Muhu käsitöökojas õppisid naised usinalt põllepitsi heegldamist. Vasakult Meeli Gramm, Piret Lember ja Merli Mänd. Foto: Kalmer Saar Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit kutsus taas kokku käsitööarmastajaid inimesi. Laupäeval toimusid juba kuuendat korda üle-eestilised käsitöökojad.



Ürituse mõte on, et ühel päeval aastas tulevad üle Eesti erinevates paikkondades kokku inimesed, et üheskoos läbi traditsiooniliste ettevõtmiste ja uute algatuste väärtustada meie unikaalset käsitööd ja tunda heameelt koostegemisest.



Need üritused võivad olla nii loengud, näitused, meistrite esitlused, õpitoad, kontserdid.



Muhus Liival kogeneid naised käsitööseltsi Oad ja Eed ruumis ja õpituba kandis nimetust “Muhu põllepitsid”. Mustrikirjade järgi oli võimalik õppida viie erineva põllepitsi tegemist. Üleval oli ka väike näitus vanadest põlledest. Õpituba juhendasid seltsi liikmed Meeli Gramm ja Ülle Kuusk.



“Tegime põllepitse vanade heegeldatud pitside järgi ja need on päris keerulised mustrid valmis teha,” iseloomustas käsitööpäeva Meeli Gramm.



Kohal oli seitse naist ning kõik leidsid, et päev oli tore ja õpetlik.



Aste klubi käsitöökojas oli teemaks tanu tikkimine, kõlapooga kudumine ja rahvuslike paelte punumine. Avatud oli Kaarma kihelkonna rahvarõivaste näitus.



