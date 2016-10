Uudised

Pommi tõttu Kuressaarest lend ei hilinenud

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Laupäeval kell 12.15 tehti Tallinna lennujaamale pommiähvardus. Vene keelt kõnelev meesterahvas ütles telefoni teel, et Tallinna lennujaamast Pariisi suunduvale lennukile on paigutatud lõhkekeha. Lisaks väitis helistaja, et lõhkekehasid on ka mujal lennujaama territooriumil.



Koheselt peatati lennujaamast väljuvad lennud, lennujaama avatud alad evakueeriti ning päästeameti pommigrupp asus lennujaama ruume kontrollima. Pommigrupp lõpetas kontrolli mõni minut pärast kella kaht, ühtegi ohtlikku eset ei tuvastatud.



Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang ütles, et Kuressaare lennujaama see sündmus ei puudutanud.



“Meie lennugraafik ei olnud sellest häiritud. Kuressaarest väljunud lennuk jõudis sutsu enne maanduda ja tõenäoliselt said inimesed enne lennujaamast välja, kui pommiähvardus avalikuks tuli. Kuressaarest väljus lennuk kell 11.38 ja maandus Tallinnas 12.10,” täpsustas Tang.



Lennugraafikus on kirjas Kuressaarest väljumine 11.45 ja saabumine Tallinna kell 12.30.



