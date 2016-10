Uudised

Vaegkuuljad saavad aparaate ka kõrvakabinetist

Esmaspäev, 24. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 24. oktoober 2016. Laupäeval said Saaremaa Puutega Inimeste Kojas taas kokku vaegkuuljad. Ühingul on käsil 17. tegutsemisaasta ja praegu on liikmeid 141, suurem osa on vanemaealised, kuid umbes 20 protsenti liikmeskonnast on õpilased ja tööealised.



Ühingu esimees Eda Põld ütles, et sel aastal on korraldatud teabepäevi, väljasõite ja teisi ühisüritusi.



“Käesoleva aasta meeldejäävaim sündmus oli Kihnu reis, kus giidiks oli suurepärane Katrin Kumpas. Ka laupäevane teabepäev, kus oli külaliseks Saaremaa salvimeister Pavel Kadõkov, tõi saali palju inimesi,” ütles Põld.



Rääkides igapäevatööst, siis väga oluline on kuulmisnõustamise teenus, et kuulmispuudega inimene saaks kogu kuulmisalase info ühest kohast kätte.

“Head meelt teeb see, et tänu valdade ja Kuressaare linna toetusele on kuulmisnõustaja teenust võimalik saada kõikidel Saare maakonna kuulmispuudega inimestel ja nende lähedastel,” lisas Põld.



Kuulmisnõustaja võtab vastu neljapäeviti kell 13-15 ja reedeti kell 11-13 Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas.



Sellest aastast on muutunud abivahendite saamine ja see on tekitanud palju segadust. Abivahendite järjekorrad on pikad, kuid Sotsiaalkindlustusamet teeb praegu kõik, et kõik kuulmisprobleemidega inimesed, kellele arst on soovitanud individuaalse kuulmisabivahendi, selle ka saavad.



“Aastaid oleme teinud koostööd Tallinna Kuulmisrtehabilitatsiooni Keskusega, kes on taganud nende poolt välja antud Taani firma OTICONi kuulmisabivahendite reguleerimise ja hoolduse. Lisaks saab sellest aastast kuuldeaparaate Kuressaare haigla kõrvakabinetist. Inimestel on tekkinud suurem valikuvõimalus kohapeal ja see on suurepärane,” rõhutas Põld. Ühingu esimees Eda Põld ütles, et sel aastal on korraldatud teabepäevi, väljasõite ja teisi ühisüritusi.“Käesoleva aasta meeldejäävaim sündmus oli Kihnu reis, kus giidiks oli suurepärane Katrin Kumpas. Ka laupäevane teabepäev, kus oli külaliseks Saaremaa salvimeister Pavel Kadõkov, tõi saali palju inimesi,” ütles Põld.Rääkides igapäevatööst, siis väga oluline on kuulmisnõustamise teenus, et kuulmispuudega inimene saaks kogu kuulmisalase info ühest kohast kätte.“Head meelt teeb see, et tänu valdade ja Kuressaare linna toetusele on kuulmisnõustaja teenust võimalik saada kõikidel Saare maakonna kuulmispuudega inimestel ja nende lähedastel,” lisas Põld.Kuulmisnõustaja võtab vastu neljapäeviti kell 13-15 ja reedeti kell 11-13 Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas.Sellest aastast on muutunud abivahendite saamine ja see on tekitanud palju segadust. Abivahendite järjekorrad on pikad, kuid Sotsiaalkindlustusamet teeb praegu kõik, et kõik kuulmisprobleemidega inimesed, kellele arst on soovitanud individuaalse kuulmisabivahendi, selle ka saavad.“Aastaid oleme teinud koostööd Tallinna Kuulmisrtehabilitatsiooni Keskusega, kes on taganud nende poolt välja antud Taani firma OTICONi kuulmisabivahendite reguleerimise ja hoolduse. Lisaks saab sellest aastast kuuldeaparaate Kuressaare haigla kõrvakabinetist. Inimestel on tekkinud suurem valikuvõimalus kohapeal ja see on suurepärane,” rõhutas Põld.

Veel artikleid samast teemast »