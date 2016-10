Uudised

UUS! Politsei lahendas peretüli ja tegeles suure müra tekitajatega

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 22. oktoober 2016. Nädalavahetus möödus suuremate vahejuhtumiteta. Kokku teenindas politsei 12 väljakutset. Alustati üheksa süüteomenetlust – kõik väärteoasjad. Arestikambrisse ei olnud vaja kedagi toimetada.



Reede öösel vastu laupäeva sai politsei korduvalt väljakutseid ühte Kuressaare linna korterisse, mille naabrid olid häiritud korterist väljapoole kostuvate häälte tõttu. Kuna korteri ust ei avatud, siis tuli politseil olukorrale lahenduse leidmiseks võtta telefoni teel ühendust korteri omanikuga. Teiste inimeste öörahu häirimisse ei suhtu politsei kindlasti kergekäeliselt ja ukse mitteavamine ei tähenda, et rahurikkuja on sellega olukorrast pääsenud. Täpsemate asjaolude väljaselgitamisel ja häiritud isikute ülekuulamisel on võimalik asja lahendada ka tagantjärgi.



Lahendada tuli ka üht peretüli Kuressaare linnas, kus endised elukaaslased omavahel sõnelesid. Füüsilist vägivalda siiski ei olnud ja tülitsenud meespool lahkus korterist peale politsei sekkumist.



Laupäeva päeval vajati politsei abi Kuressaare kaupluses Maxima, kus joobes mees soovis osta alkoholi, kuid müüja keeldus seda müümast. Kuna selliseks käitumiseks müüja poolt on seaduslik alus, siis lahkus mees rahumeelselt peale politseipoolsete selgituste saamist.



Laupäeval teostas politsei üle Eesti riiklikku reidi “kõik puhuvad“. Saare maakonnas kontrolliti kokku 189 juhi tervislikku seisundit, kellest ühel tuvastati ka alkoholijoove ning alustati väärteomenetlust.



