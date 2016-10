Uudised

Valjala koolis avati fotonäitus pärandkultuurist

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 22. oktoober 2016. Direktor Aive Mõistlik juhtis õpilased näitusetuurile, tema kõrval Eeva Helga Kupits. FOTO: Valmar Voolaid Valjala põhikoolis lõpetati järjekordne pärandkultuuri projekt, mis sel korral päädis fotonäitusega “Pärand südames”. Umbes 200 esitatud töö hulgast seati näitusele üles 49 fotot 17 autorilt.



Fuajeesse kutsuti kokku kogu Valjala põhikooli pere ning direktor Aive Mõistlik selgitas, et kuna nende kodukant on kaunis ja armas ning kodud soojad, armastavad ja kaunid, on Valjala kool aastaid väärtustanud kodukoha pärandkultuuri. “Peame tähtsaks oma esivanemate elu, töid ja rõõme,” seletas ta.



Direktor meenutas varasemaid projekte ja nendega seotud tegevusi ning ka selle projekti jooksul toimunut. “Oleme käinud viis aastat Jööri muuseumis ning võid teinud ja kandleid meisterdanud. Sel aastal tutvusime oma kodukohaga – avastasime pärandkultuuri maastikke,” tõdes Mõistlik.



“Pärand südames” projekti kuulus ka paepäev 2. juunil Lümanda lubjapargis, kus õpilased said vaadata, kuidas vanasti paasi murti, paekivist sai lubi, milleks ja kuidas lupja kasutati. Sellesse päeva kuulus ka traditsiooniline saarlase lõuna Lümanda söögimajas.



Põnev pildijaht



Mõistlik selgitas, et paljud õpilased on koos projekti eestvedajateks olnud õpetajatega käinud valla pärandkultuuriobjekte pildistamas. “Olen väga õnnelik, et ma polnud selles üksi ja leidus inimesi, kes projekti elluviimist toetasid.”



Samuti said suu magusaks ja kiituskirja 17 koolinoort, kelle tööd näitusele üles pandi: Eeva Helga Kupits, Rando Korb, Susanna Laager, Säde Au, Veroonika Kastein, Liina Lember, Karel Järsk, Maris Kirsipuu, Brigitte Mihkelson, Kiur Juhan Lapp, Anett Ellik, Magnus Kiil, Henri Laus, Karmen Varipuu, Liis Treima, Andris Tambur ja Cariina Latkin.



Jaanus Mägi nentis, et ligikaudu 200 töö hulgast oli valikut üsna raske teha. “Objektid olid keerulised, õige nurga alt neid pildile saada oli raske. Välja pidi esmalt praakima need, kus kaamera oli liikunud või filtri kasutamise tõttu ei olnud pilt enam sobilik,” selgitas ta.



Lastele pani ta südamele, et nad pildistama minnes ei kasutas filtreid või efekte. Lisaks tuleks käia sama objekti pildistamas erinevatel aegadel, et saaks valida just sellise valguse, mis kohta kõige paremini ilmestab.



Eeva Helga Kupitsa töödest sai kõigile silmailuks 11 fotot. “Endale meeldis võibolla enim see pilt, kus peal on vana talu juures murdunud hiiepuu, mille tagant paistis päike,” pakkus ta.



Kõige põnevamaks seigaks pilte jahtides pidas ta aga seda, kui tuli õpetaja õlule ronida, et hiiekivi pildistada.



Ester Vaiksaar käis koolinoortega metsas ja mujal retkedel, et erinevaid kohti lastele näidata. Kõiki soovitud objekte aga ei leitudki. “Ühte viimastest objektidest, mis eelmisel aastal oli veel olemas, me kolm päeva tagasi enam ei leidnudki,” oli ta hämmingus.



“Vanu radu vaadates saab mõelda, mis toona oli ja mida me edasi kanname. Jalajälgi, mis Valjala maastikul näeb, on päris palju. Kui me sellest teame, oleme selle võrra rikkamad,” selgitas õpetaja. Fuajeesse kutsuti kokku kogu Valjala põhikooli pere ning direktor Aive Mõistlik selgitas, et kuna nende kodukant on kaunis ja armas ning kodud soojad, armastavad ja kaunid, on Valjala kool aastaid väärtustanud kodukoha pärandkultuuri. “Peame tähtsaks oma esivanemate elu, töid ja rõõme,” seletas ta.Direktor meenutas varasemaid projekte ja nendega seotud tegevusi ning ka selle projekti jooksul toimunut. “Oleme käinud viis aastat Jööri muuseumis ning võid teinud ja kandleid meisterdanud. Sel aastal tutvusime oma kodukohaga – avastasime pärandkultuuri maastikke,” tõdes Mõistlik.“Pärand südames” projekti kuulus ka paepäev 2. juunil Lümanda lubjapargis, kus õpilased said vaadata, kuidas vanasti paasi murti, paekivist sai lubi, milleks ja kuidas lupja kasutati. Sellesse päeva kuulus ka traditsiooniline saarlase lõuna Lümanda söögimajas.Mõistlik selgitas, et paljud õpilased on koos projekti eestvedajateks olnud õpetajatega käinud valla pärandkultuuriobjekte pildistamas. “Olen väga õnnelik, et ma polnud selles üksi ja leidus inimesi, kes projekti elluviimist toetasid.”Samuti said suu magusaks ja kiituskirja 17 koolinoort, kelle tööd näitusele üles pandi: Eeva Helga Kupits, Rando Korb, Susanna Laager, Säde Au, Veroonika Kastein, Liina Lember, Karel Järsk, Maris Kirsipuu, Brigitte Mihkelson, Kiur Juhan Lapp, Anett Ellik, Magnus Kiil, Henri Laus, Karmen Varipuu, Liis Treima, Andris Tambur ja Cariina Latkin.Jaanus Mägi nentis, et ligikaudu 200 töö hulgast oli valikut üsna raske teha. “Objektid olid keerulised, õige nurga alt neid pildile saada oli raske. Välja pidi esmalt praakima need, kus kaamera oli liikunud või filtri kasutamise tõttu ei olnud pilt enam sobilik,” selgitas ta.Lastele pani ta südamele, et nad pildistama minnes ei kasutas filtreid või efekte. Lisaks tuleks käia sama objekti pildistamas erinevatel aegadel, et saaks valida just sellise valguse, mis kohta kõige paremini ilmestab.Eeva Helga Kupitsa töödest sai kõigile silmailuks 11 fotot. “Endale meeldis võibolla enim see pilt, kus peal on vana talu juures murdunud hiiepuu, mille tagant paistis päike,” pakkus ta.Kõige põnevamaks seigaks pilte jahtides pidas ta aga seda, kui tuli õpetaja õlule ronida, et hiiekivi pildistada.Ester Vaiksaar käis koolinoortega metsas ja mujal retkedel, et erinevaid kohti lastele näidata. Kõiki soovitud objekte aga ei leitudki. “Ühte viimastest objektidest, mis eelmisel aastal oli veel olemas, me kolm päeva tagasi enam ei leidnudki,” oli ta hämmingus.“Vanu radu vaadates saab mõelda, mis toona oli ja mida me edasi kanname. Jalajälgi, mis Valjala maastikul näeb, on päris palju. Kui me sellest teame, oleme selle võrra rikkamad,” selgitas õpetaja.

Veel artikleid samast teemast »