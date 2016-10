Uudised

Bussijaam kuulutati mälestiseks

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 22. oktoober 2016. ENNE JA NÜÜD: üle kolmekümne aasta tagasi valminud Kuressaare bussijaam pole ajas just eriti palju muutunud. FOTOD: Eesti Arhitektuurimuuseum, Jüri Kristjuhan, Valmar Voolaid Kolmapäeva õhtul allkirjastas kultuuriminister Indrek Saar käskkirja, millega Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks.



1984. aastal valminud Kuressaare linnale kuuluv ehitis on silmapaistev autoriarhitektuuri näide. Hoone, mille sisearhitektid on Tiiu Pai ja Tiia Savi, projekteeris arhitekt Maie Penjam. Valdavalt ühekorruselisel hoonel on säilinud algne maht, plaanilahendus, ehitusmaterjalid ning välis- ja sisekujundusdetailid.



“Kuressaare bussijaam kõneleb väga hästi sellest, kuidas 1980. aastatel sobitati moodsa monumentaalse vormiga ehitis vanalinna vahetusse lähedusse. Selleks kasutati punast telliskivi ja s-kiviga kaetud kaldkatuseid,” kirjeldas kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes.



Linn toetab



Ainus 1980. aastate arhitektuurile iseloomulik bussijaama hoone Eestis täidab praeguseni oma algset funktsiooni. Kuressaare linn toetab bussijaama hoone kaitse alla võtmist ja kultuurimälestiseks tunnistamine ei takista kuidagi hoone edaspidist kasutamist.



“Kuna nii suurt bussijaama kui 1980. aastatel, ei ole enam vaja, planeerib linn sinna lisaks rajada noortekeskuse,” selgitas Jänes.



Kultuuriministeeriumi nõuniku sõnul on linnaametnikud kooskõlastanud ümberehituskavad ja projektid ennetavalt muinsuskaitse nõuetega ning valinud bussijaama rajatava noortekeskuse ehitajaks muinsuskaitse tegevusloaga ettevõtte.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker tõdes, et seni alakasutatud hoonesse kavandatud tegevused ja noortekeskus on seda enam õige otsus. “Tänu avatud noortekeskusele saab hoone väärilise rakenduse,” lisas ta.



Ettepanek Kuressaare bussijaam mälestiseks tunnistada tehti kultuuriministeeriumi uurimisprojekti “Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs” tulemusena.



