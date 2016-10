Tuleohutus ennekõike!

Uudised

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 22. oktoober 2016. Kutseline korstnapühkija Raul Kurm pani inimestele südamele, et nad arvestaksid ahju pandava puidu kogusega, vältimaks ülekütmist. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare päevakeskuses tuletas kutseline korstnapühkija Raul Kurm inimestele meelde tuleohutusega seotut ning soovitas neile, kes soovivad ise korstnat pühkida, mida peaks selleks kasutama.



Alustuseks tõdes ta kurvastusega, et inimesed, kes ise oma soeseina ja korstna lõõre puhastavad, teevad seda tööd kehvasti. “Umbes kümme protsenti teeb seda korralikult, suuremal osal käib see ikka nii, et käega augu ümbert üle ja kinni tagasi,” sõnas Raul Kurm.



Seejärel tutvustas ta kõigile elementaarseid vahendeid, millega peaks kõigil töö tehtud saama. Kurm mainis esmalt terasest lõõrinuustikut, ilma milleta pole tema sõnul üldse mõtet seda tööd tegema hakata.



“Kadakas ei sobi kohe kindlasti. Kui sellega puhastada, surub see tahma lõõri külge kinni ja arvate, et kõik on puhas, aga tegelikult pole,” rõhutas ta.

Teiseks näitas ta liigendkulpi. “Kindlasti on korstna pühkimisel oluline võtta ka lõõri põhjast tahm ära, et see ei kasvaks nii kõrgele, et lõpuks tõmbe ära ummistab,” lausus Kurm.



Samuti tuletas ta meelde, et nii majas sees kui katuselt välja ulatuvad korstna osad ning kõik luugid ja nende vahed peavad olema terved ja pragudeta, et vingu sisse ei ajaks.



Mitte vähem oluliseks ei pidanud ta ka asjaolu, et kütta tuleks ikka kuivade puudega, et korstna ja lõõride seintele ei koguneks pigi, mis võib ühel hetkel süttida. “Seda saab päästa, ostes pigikuivatuspulbrit, mida doseeritakse koldesse asetatud puudele,” õpetas ta.



Elu saab lihtsamaks



“Kui tuua puud ööpäev enne kütmist tuppa, kuivavad need veel lisaks. Pigi tekitab ka plastiku või piimapakkide põletamine,” selgitas Kurm. Samuti hakkab pigi tekkima, kui köetakse suletud ukse ja poolkinnise siibriga.



Kuna tänapäeval on igas majapidamises kohustuslik suitsuandur, tõi ta välja olulise vidina, mis lihtsustab selle kasutamist. “On olemas pikendusjuhe, mille üks ots käib anduri juurde lakke. Neljameetrise juhtme teise otsa saab paigaldada näiteks ukse juurde seinale. Seda on kergem vajadusel lahti ühendada, kui näiteks olete kala praadides põhja kõrvetanud.”



Lisaks soovitas ta kasutada vinguandurit, mis käib seinale 30 cm kõrgusel põrandast.



Samuti on inimestel kohustus paigaldada oma maja katusele katuseredel. Korstnapühkija tuleb küll koos redeliga, aga sellega pääseb vaid katuse ääreni. Tuleohutusseadus ütleb, et inimene peab tagama korstnapühkijale ohutu juurdepääsu kütteseadmetele, mille hulka käib ka korsten.



