Noortalunikud toetuse ootel

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 22. oktoober 2016. Mesilasperesid ja mesindustarvikuid soovib toetuse abil soetada üle 30 noore ettevõtja. 238 noortalunikku soovivad toetust põllumajandusettevõtluse alustamiseks. Kokku esitati taotlusi ligi 9,5 miljoni euro saamiseks.



Kõige aktiivsemad on Lääne-Virumaa noortalunikud, kust laekus 34 taotlust summas 1 345 724 eurot. Saare maakonnast esitati taotlusi summas 839 312 eurot ja taotlejaid oli kokku 21.



17. oktoobril lõppes PRIA-s põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Eelarves on toetuste maksmiseks neli miljonit eurot.

Kavandatavaid kulutusi ja tulevast majandustegevust tuli kirjeldada äriplaanis. Vähemalt 50% taotletavast toetussummast tuleb kasutada investeeringuteks põhivarasse.



Kõige rohkem esitati taotlusi mitmesuguste põllutöömasinate ja -seadmete soetamiseks, looma- ja linnukasvatusega seotud investeeringuteks, tootmishoonete rajamiseks ja sisustamiseks, taristusüsteemide väljaehitamiseks, aga ka (tõu)loomade ja lindude, põllumaa, seemne, istikute jne ostuks.



Populaarne on mesindus: mesilasperesid ja mesindustarvikuid soovib toetuse abil soetada üle 30 noore ettevõtja.



