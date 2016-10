Uudised

Keskerakonna Saaremaa piirkond toetab Ratast

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 22. oktoober 2016. Janne Nurmik. Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus otsustas 18. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul toetada eelseisval erakorralisel kongressil erakonna esimehe kohale Jüri Ratase kandidatuuri.



“Näeme, et tal on kompetentsi ja tarkust viia Eesti suurim erakond edasi sihikindla, oma põhimõtteid hoidva, eesmärke ja lubadusi täitva, tugeva ja ühtse meeskonnana,” sõnas Saaremaa piirkonna juht Janne Nurmik.



Erakonna looja ja aastaid selle hinnatud juhi Savisaare tulevikupositsioon ja -roll sõltub Nurmiku hinnangul eelkõige Savisaare enda sisemisest soovist.



Juhatuse kandidaatideks seavad saarlased Tallinna linnavolikogu esimehe Kalev Kallo, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi, riigikogu liikmed Enn Eesmaa, Jaanus Karilaidi, Mihhail Korbi, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi ning Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi.



