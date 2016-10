Uudised

UUS! Lätlased vehkisid Kuressaares tukiga

Reede, 21. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 21. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Oma sotsiaalmeedia lehele postitas üks Kuressaare elanik juhtumi, kuidas ta sai neljapäeval ehmatuse osaliseks, kui eessõitva auto aknast vehkisid noormehed püstolitaoliste esemetega nii tema kui hiljem ka möödakäijate suunas.



Nimelt oli Kuressaares elav Juta Auriga parklast autoga väljumas, kui märkas, et tema poole sihitakse Läti numbrimärgiga punase Ford Focuse tagaistmelt. “Sõitsime nendega samas suunas ehk Roomassaare poole ja pöörasime Pihtla teelt paremale. Kui seda autot lähemalt nägime, saime selle pildile ning andmed andsime edasi politseile,” kirjeldas ta.



“Nii Kevade kui Kaevu tänaval meie ees sõites sihiti sealt autost korduvalt tee ääres kõndivate inimeste suunas, kelle hulgas oli ka koolilapsi,” rääkis Juta, lisades, et see oli tema ja ta kõrval istunud poja jaoks väga ehmatav kogemus, sest püstolid nägid ehtsad välja.



Politseil õnnestus tuvastada meeste sõiduauto ühe Kuressaare majutusasutuse parklas, mille esindaja abil tehti kindlaks isikud ja nendega võeti ühendust. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesmenti sõnul oli tegemist Lätist tulnud turistidega, kes olid soetanud kauplusest relvataolised mänguasjad.



Juhtunuga olid seotud 17-, 26- ja 21-aastane mees, kes tunnistasid, et olid ebasobivalt käitunud ja lubasid, et see enam ei kordu. “Meeste endi sõnul ei mõelnud nad halba ega soovinud kedagi hirmutada,” edastas Leesment.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul on oluline, et avalikus kohas märgatud korrarikkumisest ikka politseid teavitataks. Nimelt oli Kuressaares elav Juta Auriga parklast autoga väljumas, kui märkas, et tema poole sihitakse Läti numbrimärgiga punase Ford Focuse tagaistmelt. “Sõitsime nendega samas suunas ehk Roomassaare poole ja pöörasime Pihtla teelt paremale. Kui seda autot lähemalt nägime, saime selle pildile ning andmed andsime edasi politseile,” kirjeldas ta.“Nii Kevade kui Kaevu tänaval meie ees sõites sihiti sealt autost korduvalt tee ääres kõndivate inimeste suunas, kelle hulgas oli ka koolilapsi,” rääkis Juta, lisades, et see oli tema ja ta kõrval istunud poja jaoks väga ehmatav kogemus, sest püstolid nägid ehtsad välja.Politseil õnnestus tuvastada meeste sõiduauto ühe Kuressaare majutusasutuse parklas, mille esindaja abil tehti kindlaks isikud ja nendega võeti ühendust. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesmenti sõnul oli tegemist Lätist tulnud turistidega, kes olid soetanud kauplusest relvataolised mänguasjad.Juhtunuga olid seotud 17-, 26- ja 21-aastane mees, kes tunnistasid, et olid ebasobivalt käitunud ja lubasid, et see enam ei kordu. “Meeste endi sõnul ei mõelnud nad halba ega soovinud kedagi hirmutada,” edastas Leesment.Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul on oluline, et avalikus kohas märgatud korrarikkumisest ikka politseid teavitataks.

Veel artikleid samast teemast »